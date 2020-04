Mit umfangreicher Serienausstattung geht der Teilintegrierte Knaus Sky TI 650 MF Platinum Selection auf Kundenfang. AUTO BILD REISEMOBIL testet, was in ihm steckt.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie bestellen beim Autohändler Ihres Vertrauens einen Neuwagen. Das Modell gefällt Ihnen richtig gut, aber in der Grundausstattung ist's Ihnen ein wenig nackt. Also machen Sie noch fleißig Kreuzchen auf der Liste mit den Extras. So, jetzt noch ein paar Monate Vorfreude, und schon stehen Sie zur Übergabe wieder beim Händler. Sie zücken Ihre Geldbörse – und plötzlich will er trotz der ganzen Sonderausstattungen 18.453 Euro weniger! Gibt's nicht? Doch. Aber (und das ist ja eigentlich noch viel schöner) nur bei Wohnmobilen Ganz konkret beim Knaus Sky TI, der als Platinum Selection genanntes Sondermodell mit einem umfangreichen Paket serienmäßiger Extras in sechs Grundrissen vorfährt. Wir haben uns den 650 MF zum Testen ausgesucht. Mit 19.515 Euro bietet dessen größerer Bruder 700 MX zwar einen noch höheren Preisvorteil, uns lockt aber der interessante Grundriss des 650 MF mit Heckbad und französischem Bett mehr.

FĂĽr 1730 Euro lieĂźe sich noch ein Hubbett dazubuchen

Reisen Sie zu zweit, bleibt reichlich Bewegungsfreiheit in der L-förmigen Dinette und dem anschließenden Küchenbereich. Das ist er: Ein fast schon unmoralisches Angebot. Er wirkt prinzipiell wie ein noblerer Weinsberg Pepper, der ja im Mittelklasse-Segment zum Bestseller avanciert ist. Dessen Erfolgsrezept hat Knaus bei der Platinum Selection adaptiert: solide Basismodelle mit einem fertig konfigurierten Großpaket an beliebten Sonderausstattungen anzubieten – mit ordentlichem Preisvorteil für die Kunden. Die bekommen mit dem knapp sieben Meter langen 650 MF einen sportlich-eleganten Teilintegrierten. Reisen Sie zu zweit, bleibt reichlich Bewegungsfreiheit in der L-förmigen Dinette und dem anschließenden Küchenbereich. Und sollen mal zwei Freunde mit, gibt's für die einen großzügigen Schlafplatz in der serienmäßig umbaubaren Sitzgruppe. Für 1730 Euro ließe sich auch noch ein Hubbett dazubuchen. Damit wäre es aber nicht mehr so schön luftig, zumal hier vorne ein Absatz im Boden die Kopffreiheit ohnehin reduziert. In den Banktruhen findet sich Stauraum für Schweres bzw. die Truma-Therme nebst Bordelektronik und iNet Box. Die anschließende Winkelküche überzeugt durch eine sinnvolle Aufteilung: Drei breite Schubladen und zwei ausziehbare Gitterfächer nehmen Vorräte auf, in ein Regal mit vier Ablagen passen Gewürze oder kleinere Flaschen. Obwohl der Dreiflammenkocher ganz an die Wand gerückt ist, bleibt die Arbeitsfläche davor etwas knapp.

Das Ausstattungsniveau ist keine Selbstverständlichkeit

Eine Schwenkwand macht das Bad pflegeleicht – und noch dazu den Duschbereich geräumig. Das hat er: Ein Ausstattungsniveau, das für jedes Reisemobil in dieser Preisklasse wünschenswert wäre. Dazu kommen weitere Goodies wie der schwarz lackierte Kühlergrill, wertige Klappenschlösser zur Einhandbedienung oder die komfortable beheizte Technikzentrale. Dank ihr sind alle Ver- und Entsorgungshandgriffe schnell erledigt. Neben diesen praktischen Vorzügen überzeugen auch Materialauswahl und Verarbeitung. Stärken Schwächen – sehr umfangreiches Ausstattungspaket, – hoher Einstieg – dennoch weitere Extras zubuchbar – kein nutzbarer Doppelboden – sinnvolle Raumaufteilung mit ausreichend Staufläche – Vorhangfenster und Heckträger nicht einbruchsicher – vollwertiges, gut nutzbares Bad – zerklüfteter Heckstauraum – flexible, bequeme Sitzgruppe mit langer Seitenbank – sicheres Fahrverhalten Gegenüber steht eine große Kühl-Gefrier-Kombi. Im Heck wartet rechts das bis zu 1,42 Meter breite und zwei Meter lange französische Bett, das über geteilte Lattenroste (der schmalere ist als Heckstauraumzugang aufstellbar) verfügt. Dachschränke, offene Ablagen, Leseleuchten und eine USB-Steckdose gruppieren sich rundum. Wichtig für den Schlafkomfort: Die im Platinum Selection serienmäßige Bettverbreiterung, die beiden Schläfern das gemütliche Beineausstrecken möglich macht. Das Bad daneben ist schlicht vorbildlich. Es bietet offene und geschlossene Ablagen, Handtuchhaken, eine breite Banktoilette und die Schwenkwand, die einen großzügigen, pflegeleichten Duschbereich hinter der Lamellentür schafft. Einziger Nachteil dieser Lösung ist der nicht über die gesamte Breite nutzbare Heckstauraum. Fahrer normalgroßer Räder müssen also einen Heckträger nutzen – und auf den Sicherheitsgewinn des Innen-Transports verzichten.

Der Sky TI fährt sich stets sehr sicher