Kompaktklasse im Check: TÜV-Report 2020

ie Kompaktklasse ist das liebste Segment der deutschen Autokäufer. Anfang 2019 waren rund 64,8 Millionen Fahrzeuge in Deutschland zugelassen.Unangefochtener Marktführer ist dabei stets der VW Golf , der auch Namensgeber seines eigenen Fahrzeugsegmentes ist. Doch er hat viele Konkurrenten. Der TÜV-Report 2020 zeigt, wie gut A3 A-Klasse und Co als Gebrauchte sind.

Wie bereits im vergangenen Jahr ist die Mercedes A-Klasse erneut Sieger in der Klasse der Kompakten. Bestnoten gibt es bei der Hauptuntersuchung für Fahrwerk, Beleuchtung, Funktion der Bremse sowie die Bremsbauteile.Nicht ganz so gut, aber dennoch mit 94,1 Prozent an beanstandungsfreien Exemplaren ist auch der VW Beetle ein überzeugender Kandidat. Erhebliche Mängel sind beim Spaßmobil auf Golf-Basis nicht bekannt. Hatte er zu seinem Marktstart 1998 mit Qualitätsmängeln zu kämpfen, hat er sich mittlerweile zu einem soliden Gebrauchten entwickelt.