Kompaktklasse im Check: TÜV-Report 2021

ie Kompaktklasse ist eines der beliebtesten Segmente der deutschen Autokäufer. Zwar werden mittlerweile mehr SUVs gekauft, die Kompakten folgen jedoch schon auf Platz zwei. Entschieden sich im Oktober 2020 fast 60.000 Autofahrer für ein neues SUV, gab es in der Kompaktklasse laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) knapp 54.000 Neuzulassungen. Unangefochtener Marktführer unter den Kompakten ist stets der VW Golf, der auch Namensgeber seines eigenen Fahrzeugsegments ist. Doch er hat viele Konkurrenten.

Anders als im Vorjahr ist im TÜV-Report 2021 derzum Sieger in der Klasse der Kompakten gekürt worden. Damit hat er dievom Thron gestoßen, die zuvor bereits drei Mal in Folge gewonnen hatte.In sämtlichen Bereichen schneidet der Koreaner überdurchschnittlich gut ab, mehr als 96 Prozent der-Prüflinge bestehen ihre erste Hauptuntersuchung ohne Mängel. Nahezu gleich gut schneidet auch diesmal die Mercedes A-Klasse ab. Beim kleinsten Benz gab es ganz selten mal Beanstandungen an den Bremsbauteilen. Das ist zwar weiterhin viel besser als beim Durchschnitt – es kostete diejedoch den Sieg.