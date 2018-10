Kompaktwagen mit Euro 6d-TEMP: ADAC Ecotest

S

chon dank ihrer Bauart stehen Kompaktwagen nicht so sehr als Umweltverschmutzer im Fokus. Mit überschaubarem Gewicht und – der Name sagt es – kompakten Abmessungen halten sich die Verbrauchs- und Emissionswerte der viel gekauften "Golf-Klasse" in Grenzen. Erfüllen sie mit moderner Abgasreinigung die Abgasnorm Euro 6d-TEMP, dann stehen vielen Vertretern dieser Kategorie auch in Zukunft die Innenstädte offen – Fahrverbote hin oder her.