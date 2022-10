Audi-Chef Markus Duesmann nimmt's gelassen, er zeigt sich in der aktuellen Krise offen für derlei Maßnahmen: "Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren", sagte er der " Süddeutschen Zeitung " (kostenpflichtig). Er würde aus der Situation das Beste machen: "Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren."