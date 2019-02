"Rettet ein Kamel einen Lada aus dem Schnee." Was klingt wie der Einstieg eines schlechten Witzes, ist jüngst in Russland genau so passiert: In der Gegend von Saratow an der Wolga wüteten heftige Schneestürme. So heftig, dass sich ein Lada Niva in einer mächtigen Schneewehe festfuhr. Glücklicherweise kam dem Fahrer ein Kamel-Besitzer zu Hilfe. Dessen Wüstentier befreite den Lada kurzerhand aus der misslichen Lage. An dieser Stelle sei aber auch erwähnt: In den russischen Weiten Kamele anzutreffen, ist nichts Ungewöhnliches. Die sogenannten Trampeltiere waren ursprünglich zwischen Kasachstan und China verbreitet und werden bis heute gerne als Nutztiere gehalten.