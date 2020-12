A

E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

Ladenetz-Ranking: T-Wert nach Bundesländern 1. Sachsen Zahl der Elektro-Pkw: 10.652 – Ladepunkte: 1384 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 7,7 2. Sachsen-Anhalt Zahl der Elektro-Pkw: 4741 – Ladepunkte: 556 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 8,5 3. Bremen Zahl der Elektro-Pkw: 2510 – Ladepunkte: 292 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 8,6 4. Hamburg Zahl der Elektro-Pkw: 10.122 – Ladepunkte: 1130 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 9,0 5. Thüringen Zahl der Elektro-Pkw: 7269 – Ladepunkte: 763 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 9,5 6. Mecklenburg-Vorpommern Zahl der Elektro-Pkw: 3570 – Ladepunkte: 363 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 9,8 7. Schleswig-Holstein Zahl der Elektro-Pkw: 14.398 – Ladepunkte: 1353 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 10,6 8. Berlin Zahl der Elektro-Pkw: 13.239 – Ladepunkte: 1192 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 11,1

9. Niedersachsen Zahl der Elektro-Pkw: 40.842 – Ladepunkte: 3457 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 11,8 10. Bayern Zahl der Elektro-Pkw: 83.505 – Ladepunkte: 7001 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 11,9

11. Brandenburg Zahl der Elektro-Pkw: 8110 – Ladepunkte: 637 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 12,7

12. Rheinland-Pfalz Zahl der Elektro-Pkw: 17.987 – Ladepunkte: 1346 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 13,4 13. Saarland Zahl der Elektro-Pkw: 3701 – Ladepunkte: 258 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 14,3 14. Nordrhein-Westfalen Zahl der Elektro-Pkw: 87.215 – Ladepunkte: 5739 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 15,2 15. Baden-Württemberg Zahl der Elektro-Pkw: 17.651 – Ladepunkte: 4596 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 16,0

16. Hessen Zahl der Elektro-Pkw: 34.762 – Ladepunkte: 2043 – T-Wert (E-Pkw pro Ladepunkt): 17,0

Quelle: KBA, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung; Zahl der E-Pkw: Stand 01.10.2020; Zahl der Ladepunkte: Stand 05.11.2020



lle reden von der Ladeinfrastruktur für Elektroautos, eine Million öffentliche Ladepunkte soll es in Deutschland geben – bis 2030. Auf Autos ohne Verbrennungsmotor sollen wir alle möglichst schon früher umsteigen. Wie soll das klappen? Eigentlich ist es ganz einfach:vorhanden sind (eine Ladestation kann mehrere Ladepunkte haben),für die Umstellung auf Elektroautos. Derzeit liegt der. "Aktuell kommen im Durchschnitt rund 1500 Fahrzeuge im Bestand auf einen öffentlichen E-Ladepunkt. Dieses Verha x308 ;ltnis muss geringer werden, um die Region für den Umstieg auf Elektromobilität attraktiver zu machen", sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).Danach teilen sich zum Beispiel die 13.239 inzugelassenen E-Autos 1192 Ladepunkte, macht. In der Stadt Krefeld sieht es düsterer aus. Nur fünf Ladepunkte, 993 E-Autos, macht eine Teil-Quote von. In, der Heimatstadt von Audi , teilen sicheine Lademöglichkeit, inund inDer " Masterplan Ladeinfrastruktur " der Bundesregierung gibt das Ziel vonvor. "Um das staatlich vorgesehene Ziel zu erreichen, sind künftignötig.werden aberim öffentlichen Bereich installiert", sagt Müller. Deutschland sei bereits Europameister bei E-Autos, aktuell kämen jeden Monat 50.000 neue auf die Straße. "Das Ladenetz-Ranking ist ein Ansporn für alle Kommunen, die Sache nun aktiv in die Hand zu nehmen und schafft eine wichtige Transparenz. Die Landräte und Bürgermeister müssen sich ab jetzt an diesen Zahlen messen lassen", so die VDA-Präsidentin.