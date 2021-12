Anzeige Shell Recharge „Ich fahr mal eben zum Tanken“ bekommt mit dem E-Auto eine ganz neue Bedeutung. Shell baut sein Schnellladenetz kontinuierlich aus. Die Säulen verkürzen Ladezeiten deutlich. Mehr erfahren In Kooperation mit

Ausbau der Ladeinfrastruktur liegt weit hinter dem Bedarf. Das ist das Ergebnis des jüngsten E-Ladenetz-Rankings vom Verband der Automobilindustrie (VDA). Aktuell gibt es demnach 48.717 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Im Durchschnitt müssen sich also rund 21 E-Fahrzeuge eine Ladesäule teilen. Und: Nur 7053 Ladesäulen sind laut der zugrunde gelegten Daten der Bundesnetzagentur Schnellladestationen (Stand: 1. Oktober 2021). Klarer Fall: Der. Das ist das Ergebnis des jüngstenvom Verband der Automobilindustrie (VDA). Aktuell gibt es demnach. Im Durchschnitt müssen sich also rund. Und: Nursind laut der zugrunde gelegten Daten der Bundesnetzagentur(Stand: 1. Oktober 2021).

Zoom VDA-Präsidentin Hildegard Müller fordert einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur.



15-Millionen-Ziel erhöht den Ausbau-Druck



Wöchentlich werden nur etwa 250 neue Ladepunkte in ganz Deutschland gebaut. Soll das 15-Millionen-E-Auto-Ziel erreicht werden, bräuchten wir allerdings rund 2000 neue Ladesäulen in der Woche, damit sich 2030 immerhin nur 15 Autos eine Steckdose teilen müssen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagt: "Die ambitionierten Ziele der neuen Bundesregierung – bis zu 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030 – erhöhen nochmals den Druck auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur." Heißt: Der Staat muss ordentlich Gas geben.werden nur etwain ganz Deutschland gebaut. Soll das 15-Millionen-E-Auto-Ziel erreicht werden, bräuchten wir allerdings rundin der Woche, damit sich 2030 immerhin nur 15 Autos eine Steckdose teilen müssen.

Sachsen ganz vorne, Hessen ist Schlusslicht

Sachsen kommt es zu den kürzesten Staus an der Ladesäule. Hier liegt der sogenannte T-Wert bei 13,1 (Stand 1. Oktober 2021). Der T-Wert sagt aus, wie viele Elektro-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Mehr als doppelt so viele Autos, nämlich fast 28 E-Pkw, kommen in Hessen auf eine Ladesäule. Das Bundesland ist damit Schlusslicht im Im Bundeslandkommt es zu den kürzesten Staus an der Ladesäule. Hier liegt der sogenannte(Stand 1. Oktober 2021). Der T-Wert sagt aus,sich einen öffentlich zugänglichenmüssen. Mehr als doppelt so viele Autos, nämlich fast, kommen inauf eine Ladesäule. Das Bundesland ist damit Schlusslicht im Ranking . Allerdings werden nur die Ladeeinrichtungen erfasst, deren Betreiber das Anzeigeverfahren der Bundesnetzagentur vollständig abgeschlossen und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Teslas Supercharger beispielsweise tauchen hier nicht auf. ( zur Ladesäulenkarte

Nur sechs Autos pro Steckdose in Salzgitter



Auf der Ebene der Bundesländer führt Sachsen, bei den Städten und Kreisen liegt dagegen die Stadt Salzgitter in Niedersachsen im Ranking ganz vorne. Hier teilen sich gerade einmal sechs E-Autos eine Ladesäule. Es folgen der Landkreis Saale-Orla-Kreis und der Landkreis Uckermark. Hier liegt der T-Wert jeweils bei 6,4.

Interessant: Auf dem drittletzten Platz landet der Landkreis Peine, nur gut 30 Kilometer von Spitzenreiter Salzgitter entfernt. Den vorletzten Platz nimmt der Landkreis Neunkirchen im Saarland ein. Hier müssen sich mehr als 70 Fahrzeuge eine Ladesäule teilen. Besonders schlecht sieht es in der Stadt Offenbach am Main aus. Hier staut es sich gewaltig an den Ladesäulen: 95 E-Autos müssen sich einen Ladepunkt teilen. In dieser Tabelle können Sie sehen, wie Ihr Bundesland abschneidet.