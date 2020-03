elchesAn einer der schnellsten Stromtankstellen Deutschlands sollen sich in unserem Test die beiden Elektroautos duellieren, die Elektrizität zurzeit am schnellsten in sich reinschaufeln:

Laden in wenigen Minuten? So lange dauert es wirklich! An Turbo-Ladestationen fließt Gleichstrom bald so schnell wie Kraftstoff aus der Zapfsäule. Zwei der modernsten E-Autos im Ladeduell!





Das Tesla Model 3 kann theoretisch mit bis zu 250 Kilowatt (kW) geladen werden. Das aber funktioniert nur an den V-3-Superchargern der US-Marke, die es bislang ausschließlich in Großbritannien gibt. Am getesteten Ionity-Lader in Wunnenstein sind fürs Model 3 mit großer Langstreckenbatterie immerhin bis zu 190 kW möglich. Die bei Porsche rechnerisch möglichen achteinhalb Minuten für eine Ladung auf 80 Prozent schafft der Tesla nicht ganz: