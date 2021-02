F ür unseren Dauertest holten wir den Laika Kosmo direkt von zu Hause ab – aus dem Werk der italienischen Marke bei Florenz. Da hatte der Teilintegrierte gerade mal fünf Kilometer auf dem Tacho. Doch das änderte sich schnell. Innerhalb von einem Jahr sammelten wir mit dem Viele unserer Erfahrungen mit dem jüngsten Laika­-Spross flossen beim Hersteller gleich in die Entwicklung ein. Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 61,98 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 68,09 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1112,03 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preise: Stand 20.08.2020 *Preise: Stand 20.08.2020 Eines vorweg: Den von uns getesteten Grundriss gibt es nur noch als Modell 512 mit einer Fahrzeuglänge von 7,40 Metern. Das sind 46 Zentimeter mehr als bei unserem Modell – was gut ist. Denn allen Testern fehlte immer ein bisschen Platz im Teilintegrierten. ür unseren Dauertest holten wir den Laika Kosmo direkt von zu Hause ab – aus dem Werk der italienischen Marke bei Florenz. Da hatte der Teilintegrierte gerade mal fünf Kilometer auf dem Tacho. Doch das änderte sich schnell. Innerhalb von einem Jahr sammelten wir mit dem Wohnmobil mehr als 35.000 Kilometer – und zahlreiche Erkenntnisse im Testtagebuch. Was uns freut:Eines vorweg: Den von uns getesteten Grundriss gibt es nur noch als Modell 512 mit einer Fahrzeuglänge von 7,40 Metern. Das sind 46 Zentimeter mehr als bei unserem Modell – was gut ist. Denn allen Testern fehlte immer ein bisschen Platz im Teilintegrierten.

Das Queensbett im Laika Kosmo bereitet Schwierigkeiten

Queensbett: gute Matratzenqualität, aber zu wenig Platz und ein zu hoher Einstieg. ©AUTO BILD Das Queensbett ist wenig königlich und nervt. Viel zu kurz – und dann verschiebt sich Matratze. Wo ist da der Vorteil?", fragte sich etwa Kollege Holger Karkheck. Vor allem Kinder haben Schwierigkeiten, ins Bett zu kommen, da es weder eine Trittstufe noch eine Leiter für den hohen Einstieg gibt. Viel Lob gab es hingegen für die Dusche. Viel Bewegungsfreiheit, gute Stehhöhe, ordentlicher Wasserdruck – passt. Etwas beengt empfand es Kollege Marco Weidig im Bad gegenüber: "Es ist keine WC-­Benutzung bei geschlossener Tür möglich." Andere Tester lobten genau diese Tür, denn mit ihr lässt sich der Schlaf­ und Badbereich vom Wohnraum separieren. Dieses Plus an Privatsphäre kam gut an. Genauso wie die hochwertigen und geschmackvollen Möbel. Besonders gefällig fanden die Kollegen die Tisch-­ und Arbeitsfläche in Bronze­-Stein-Optik mit Chrom­-Umrandung. Technische Daten Motorisierung Fiat MultiJet 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600 U/min Hubraum 2287 ccm Drehmoment 350 Nm bei 1500 U/min Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6955/2330/2900 mm Radstand/Bereifung 3800 mm / 225/75 R 16 CP Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil 2845/655 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Stärke Wand/Dach/Boden 34/33/49 mm Liegefläche Hubbett L x B 2000 x 1400 mm Liegefläche Heck L x B 1900 x 1480 mm Kühlschrank/Eisfach 140/12 l Herd Dreiflammen Bordbatterie 80 Ah Frisch-/Abwassertank 110/90 l Gasvorrat/Heizung 2x 5 kg/Truma Combi 6 Testverbrauch 11,8 l D/100 km Preis/Testwagenpreis ab 52.900/62.003 Euro Hauptkritikpunkt war das Queensbett: Während die Qualität der Matratze stets gelobt wurde, ärgerten sich viele über das Verrutschen selbiger auf dem Lattenrost. Zudem war der Durchgang rechts und links vom Bett zu den Kleiderschränken zu schmal. ". Viel zu kurz – und dann verschiebt sich Matratze. Wo ist da der Vorteil?", fragte sich etwa Kollege Holger Karkheck. Vor allem Kinder haben Schwierigkeiten, ins Bett zu kommen, da es weder eine Trittstufe noch eine Leiter für den hohen Einstieg gibt.Viel Bewegungsfreiheit, gute Stehhöhe, ordentlicher Wasserdruck – passt. Etwas beengt empfand es Kollege Marco Weidig im Bad gegenüber: "Es ist keine WC-­Benutzung bei geschlossener Tür möglich."Dieses Plus an Privatsphäre kam gut an. Genauso wie die. Besonders gefällig fanden die Kollegen die Tisch-­ und Arbeitsfläche in Bronze­-Stein-Optik mit Chrom­-Umrandung.

Verarbeitung der Reisemobil-Möbel zuweilen recht lieblos

Gemütlicher Innenraum mit indirekter und mehrstufiger LED-Beleuchtung. ©Stefan Beetz / AUTO BILD Die Leuchten zauberten auch in der kalten und grauen Jahreszeit eine heimelige Stimmung im Reisemobil. Die Lampen haben noch einen anderen Vorteil: "Endlich mal ein Dauertest mit genügend USB-Steckdosen", lobte Redakteurin Helene Schmidt. "Die sind elegant und praktisch in den Lesespots verbaut." Aber gerade weil Laika sehr viel Wert auf hochwertigen Möbelausbau und Detaillösungen legt, nervte Kollege Holger Karkheck die lieblose Verarbeitung: "Die Hochglanzklappen machen einen hochwertigen Eindruck, jedoch ist die Verarbeitung in Details mies. Ein teures Möbelstück, bei dem sich nach kürzester Zeit die Schraubenabdeckungen lösen, würde man sofort reklamieren und nicht akzeptieren." Ein weiteres Problem des Möbelbaus: Während am Anfang des Tests die Aufbaugeräusche noch sehr leise waren, bemängelte Autor Thomas Wirth nach über 34.000 Kilometern starkes Klappern und Klötern aus dem Aufbau. (Überblick: Stärken Schwächen Kompakte Außenmaße Queensbett zu hoch und zu kurz Angenehmes Lichtkonzept Verarbeitungsmängel Gut abgestimmtes Fahrwerk Aufbaugeräusche während der Fahrt Zahlreiche USB-Steckdosen Keine Piezozündung Geschmackvolles Innendesign Befüllung Frischwassertank schwierig Bewegungsfreiheit im Wohnraum Schlecht erreichbare Lampe in Heckgarage Bequeme Matratzen Platz im Gaskasten zu eng Leistungsstarker Motor Benutzung des Bads nur bei offener Tür Viel natürliches Licht im Innenraum durch zahlreiche Dachluken Dazu passend: das durchdachte Lichtkonzept.Die Lampen haben noch einen anderen Vorteil: "Endlich mal ein Dauertest mit", lobte Redakteurin Helene Schmidt. "Die sind elegant und praktisch in den Lesespots verbaut." Aber gerade weil Laika sehr viel Wert auf hochwertigen Möbelausbau und Detaillösungen legt, nervte Kollege Holger Karkheck die lieblose Verarbeitung: "Ein teures Möbelstück, bei dem sich nach kürzester Zeit die Schraubenabdeckungen lösen, würde man sofort reklamieren und nicht akzeptieren." Ein weiteres Problem des Möbelbaus: Während am Anfang des Tests die Aufbaugeräusche noch sehr leise waren, bemängelte Autor Thomas Wirth. (Überblick: alles zum Thema Wohnmobile

Wohnmobilaufbau gut isoliert, aber ein Wasserproblem

Geschont wurde der Kosmo in den zwölf Monaten wahrlich nicht. Dabei zeigte der Südeuropäer überraschenderweise gerade im Wintereinsatz ungeahnte Qualitäten: Der Aufbau überzeugte mit hervorragender Isolierung. Da wir gerade beim Wetter sind: Mit Regen und generell Wasser kommt der Kosmo nicht so gut klar. Denn der Regenabfluss des Fahrerhauses endet genau auf Höhe der Fahrertür. Nicht nur einmal bekam ein Tester eine unfreiwillige Dusche beim Aussteigen ab. Ebenfalls nass wurde jeder Kollege, der versuchte, den Frischwassertank zu befüllen. Von Anfang an floss gefühlt mehr Wasser raus als rein. Um überhaupt auftanken zu können, wurde der Wasserschlauch mit viel Kraft tief in den Stutzen gedrückt. Das Resultat nach einigen Wochen: Die Schlauchzuführung hinter dem Einfüllstutzen löste sich.

Fiat Ducato ist das perfekte Basisfahrzeug