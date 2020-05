arüber muss man nicht diskutieren: Knapp 200 Euro sind für eine Dashcam eine Ansage. Aber bei der Lamax S9 handelt es sich ja nicht nur um eine Dashcam, sie ist zugleich auch Rückfahrkamera und smarter Rückspiegel. In unserem Test überzeugt die Autokamera auf ganzer Linie und sichert sich die Note "sehr gut" mit 43 von 50 Punkten. Weitere Infos zum Test-Szenario lesen Sie in unserem Dashcam-Test

Eines gleich vorweg: Wer eine "gewöhnliche" Dashcam gewohnt ist, muss sich hier ein wenig umstellen. Denn für die manuelle Sicherung einer Videodatei gibt es keinen Extra-Knopf. Dafür ist auf dem Touchdisplay ein Bedienfeld vorgesehen, dass die Sperrung der aktuellen Aufnahme erlaubt. Viel einfacher geht es aber über die Stimme, denn die Lamax S9 hört auf zwölf festgelegte Sprachbefehle. Darunter auch der Befehl "Lamax, Protect" für die Sperrung einer Datei. Das funktioniert so zuverlässig, dass man den Touchscreen gar nicht berühren muss – und das ist ohnehin besser, denn sonst hat man hässliche Fingerabdrücke auf dem Rückspiegel. Für die übrigen Einstellungen ist das Menü sehr simpel gehalten, zur weiteren Unterstützung gibt es eine Smartphone-App. Der Einbau ist etwas fummelig, denn die Lamax S9 besteht nicht nur aus dem Rückspiegel-Teil, sondern auch aus GPS-Modul und einer Rückfahrkamera. Das endet schnell in Kabelsalat, wenn die Kabel nicht ordentlich verlegt werden. Wer sich richtig Mühe gibt, kann die Rückfahrkamera auch mit dem Rückscheinwerfer verkabeln, dann springt die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch an. Kleines Manko: Das Display ist bei Sonneneinstrahlung nicht gut zu erkennen – das liegt aber in der Natur der Sache.