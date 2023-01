Gepostet wurde das Video in einer Facebook-Gruppe . Das hinterherfahrende Auto hatte eine Dashcam installiert, auf der der Unfall in ganzer Länge zu sehen ist. Es beginnt harmlos: Der Lamborghin ist mit normaler Geschwindigkeit auf einer Hochstraße unterwegs. Als das vorausfahrende Auto nach rechts rüberzieht, gibt der Fahrer Gas. Der 640 PS starke Huracán Performante Spyder beschleunigt durch – so weit, so unspektakulär.