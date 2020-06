W

ir kennen Geschichten dieser Art: Ein Mann kauft sich einen neuen Sportwagen und fährt ihn nach kurzer Zeit zu Klump. Der Grund ist fast immer der gleiche: Frisch gebackene Sportwagenfahrer unterschätzen die Power ihres PS-starken Gefährts und überschätzen ihr fahrerisches Können. Auch in diesem Fall, der sich am 24. Juni 2020 im englischen West Yorkshire abspielte, denkt man zunächst an dieses Muster. Ein Lamborghini Huracán Performante Spyder crashte auf dem M1 Highway bei Leeds. Laut Polizei hatte der Besitzer den Supersportler erst 20 Minuten (!) zuvor bei einem Händler abgeholt.Auf gerader Strecke kam es im Lamborghini zu einem "technischen Defekt", der den 640-PS-Flitzer abrupt stoppen ließ.