Ab durch die Mitte oder besser: Ab durch den Zaun! Das ist dem 27-jährigen Youtuber Darius Dobre mit seinem gerade einmal ein Jahr alten Lamborghini Huracán STO auf einem privaten Gelände passiert. Und alles wurde auf Video festgehalten. So rast Dobre zunächst eine gerade Strecke hinunter, will dann in eine Rechtskurve fahren und fährt erst gegen einen kleinen Wall und dann durch einen Zaun.

Zoom Der Anblick schmerzt: Das Heck des Lamborghini blieb unversehrt, doch die Front ist komplett zerstört.





Das erste Video mit dem STO erschien auf dem Kanal "Dobre Cars" am 24. August 2021, und ziemlich genau ein Jahr später – am 20. August 2022 – crasht der Amerikaner seinen Supersportwagen. Nach eigenen Angaben fuhr er zum Zeitpunkt des Aufpralls 170 mph (also 274 km/h). Wobei im Video zu sehen ist, dass der Wagen vor der Kurve stark abgebremst wird, sodass er beim Aufprall tatsächlich – und zum Glück – langsamer gewesen sein dürfte. Darius Dobre und sein Beifahrer blieben dabei komplett unverletzt.

Die Front des Huracáns bietet einen traurigen Anblick



Anders sieht das beim Sportwagen aus. Der rechte Seitenspiegel ist abgerissen, die Frontschürze ist komplett zerstört, und auch die Motorhaube wurde durch den Aufprall eingedrückt.

OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Doch der Youtuber hätte mit dem 640 PS starken Lambo auch noch deutlich schneller unterwegs sein können. Bis zu 310 km/h bringt der V10-Sauger mit 5,2-Liter-Hubraum auf den Asphalt. Also Glück im Unglück, denn der Crash mit dem 300.000-Euro-Wagen (Serie) hätte deutlich schlimmer ausgehen können!