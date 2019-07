Der Diabolico verfügt über eine Auspuffanlage mit größerem Querschnitt und Klappensteuerung per Fernbedienung.

Wheelsandmore setzt auf Details, so verfügt der Diabolico über eine Auspuffanlage mit größerem Querschnitt und Klappensteuerung per Fernbedienung. So soll der Sound dadurch "noch dramatischer" werden, die Leistung um 6 PS steigen. Wahlweise kann die Auspuffanlage auch EG-Konform an die serienmäßige Steuerung angeschlossen werden, erklärt der Tuner. Zusätzlich bietet Wheelsandmore vier spezielle Radmodelle für den Diabolico an, darunter das Modell "F.I.W.E" mit Zentralverschluss. Die Felgen werden exakt nach Kundenwunsch angefertigt, die passenden Reifen kommen entweder von Michelin oder Pirelli . Die restlichen 20 PS, die noch zur teuflischen PS-Zahl fehlen, holen die Tuner mithilfe eines Eingriffs in die Steuerelektronik raus. Zudem leistet der optimierte Huracan 22 Nm mehr Drehmoment. So ergibt sich die Motorleistung von insgesamt 666 PS, worauf auch der Name "Diabolico" abzielt.