Nachdem die letzten fabrikfrischen Exemplare des altenverkauft waren, stiegen die Preise für gebrauchte Exemplare auf wahnsinnige Höhen. So auch unser entdeckter Defender 110 TD4 FAP E: Hinter der sperrigen Bezeichnung 110 TD4 FAP E verbirgt sich der Radstand (die Grundmodellvarianten hatten drei Radstände: 90, 110, 130 Zoll), die Zylinderzahl (TD4), der Rußpartikelfilter (FAP) sowie die Modellvariante (E). Der Grundpreis für einen110 Station Wagon E betrug 2015 knapp 34.700 Euro.Neben der augenscheinlichen Wertstabilität hat er aber auch ein paar Extras zu bieten: So hat sich der Erstbesitzer damals für die aufpreispflichtigen seitlichen Trittbretter, die Trittstufe hinten, das Audiosystem sowie für getönte hintere Scheiben entschieden. Auch der praktische "Dachgarten" gehörte nicht zur Basisausstattung.

Abwaschbare Oberflächen und ein großes Lenkrad: Das Cockpit des Defender ist auf Nutzwert ausgelegt. ©Krüll Premium Cars GmbH

Für denwurde ab 2012 lediglich ein 2,2-Liter-Diesel angeboten. Die 122 PS haben mit dem über zwei Tonnen schweren Kultfahrzeug kein leichtes Spiel, der Verbrauch ist mit durchschnittlich elf Litern jedoch moderat.Besonders an Türen und Heckpartie sollte man auf Korrosion achten.Weil das Fahrzeug schwer ist und sich nicht selten durch Schlamm, Sand und Geröll arbeiten muss, kann die Steckachse brechen. Insbesondere durch starke Belastung wird dieses Bauteil an seine Grenzen gebracht. Wer mit seinemhäufiger ins Gelände muss und dabei mehr Sicherheit haben will, der könnte über den Einbau stärkerer Achsen nachdenken.