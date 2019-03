Land Rover Defender: Gebrauchtwagen-Test

ie man es macht, ist es verkehrt. Diese Weisheit trifft beim Kauf eines Land Rover Defender besonders auf die Wahl des eingebauten Dieselmotors zu. Denn die Motorwahl ist beim 2016 eingestellten Defender entscheidend für Stärken und Schwächen. Die Zeit der kräftigen und deshalb auch im heutigen Verkehr noch befriedigenden Turbodieselmotoren mit Direkteinspritzung begann 1990, also mit der Einführung des Modells namens. Für die zuvor seit 1948 gebauten vier Land Rover-Serien gab es zwar auch Dieselmotoren, die waren aber aus heutiger Sicht arg lahm. Wer seinen Land Rover nicht aus schließlich als Oldtimer betrachten, sondern wirklich im Alltag einsetzen will, tut gut daran, eben einennach 1990 zu nehmen. Aber welchen? Klar, der Platzbedarf entscheidet über die Karosserie: kurzer Defender 90 oder langer 110 (besonders beliebt als viertüriger Station) oder superlanger 130 mit viertüriger Doppelkabine.

Beim Motor wird es schon schwieriger, weil es den idealen Motor imnicht gibt. Alle vier Turbodiesel imhaben ihre Vor und Nachteile. Von 1990 bis Modelljahr 1999 gab es den 2.5 Tdi. Dieser Vierzylinder empfiehlt sich für Elektronikhasser, denn seine rein mechanische Direkteinspritzung kommt noch ohne Steuergerät aus. Aber er ist mit einem kratzigen Getriebe mit schwergängiger Kupplung verheiratet, heizt im Winter so gut wie gar nicht, läuft lärmend und nagelnd, rußt kräftig und ist heute mindestens 20 Jahre alt. Das macht zwar dem gern öltriefenden Motor wenig aus, aber bei Karosserie und Rahmen entscheiden Pflege und Vorsorge über aufwendige Korrosionsreparaturen. Die kantige Karosserie ist zwar mit Aluminiumblechen beplankt, darunter lauert aber ein schlecht geschütztes Gerippe aus Stahlblech. Auch der Chassisrahmen rostet, vorzugsweise an der hintersten Traverse und den Auslegern, die die aufgeschraubte Karosserie abstützen.

Der Fünfzylinder-Td5 war der letzte echte Land-Rover-Diesel im Defender.

Also doch den charmant knurrenden 2.5-Fünfzylinder namens Td5? Der gibt sich etwas kräftiger und kultivierter, heizt aber auch kaum, ist komplex bis schrullig konstruiert und oben drein auf eine funktionierende Elektronik angewiesen. Fans schätzen ihn trotzdem, weil er der letzte echte Land-Rover Motor imist. Mit ihm zog ein elektronisches Steuergerät in den Sitzkasten unter dem Beifahrer ein, das Schmutz (Wasserdurchfahrten?) und Motoröl nicht mag. Das Öl kriecht mit den Jahren über den schlecht abgedichteten Kabelbaum vom Motor bis in den Innenraum und verseucht dort die Elektronik im Sitzkasten. Mit dem Td5 zog weitere Elektronik wie Antiblockiersystem und Schlupfregelung in denein. Kontrolllampen, die nach dem Motorstart nicht verlöschen, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Suche nach defekten Kontakten, Steckern oder Sensoren kann langwierig und teuer werden.