eden wir nicht lange drumherum. Der Land Rover Discovery Sport verbraucht als Benziner nicht 9,5 Liter, wie Land Rover verspricht, sondern in unserem Test 12,4 Liter. Die Frage " Diesel oder Benziner" hat sich an dieser Stelle eigentlich schon erledigt, 12,4 Liter sind schlicht unzeitgemäß. Auch für ein zugegeben edles SUV mit piekfeinem Allradantrieb und einigem Luxusspeck, der den kleinen Disco moppelige 1865 Kilo schwer macht. Damit schluckt der Benziner auf 100 Kilometer 4,6 Liter mehr als der Diesel, was an der Tanksäule gut acht Euro ausmacht.