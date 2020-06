D

Elektroauto für 0 Euro leasen! Dank Elektroauto-Förderung: Erstmals gibt es bundesweit ein E-Auto für null Euro! Ist das ein Fake-Angebot? BILD hat nachgefragt.





ie Elektroauto-Förderung macht es möglich: Erstmals gibt es bundesweit ein Elektroauto kostenlos, also für null Euro! Kann das ernst gemeint sein? Ja! Allerdings nicht für jeden: Es handelt sich um Leasing für Gewerbekunden. Privatkunden sind ausgeschlossen. Das Auto: ein Renault Zoe Life mit kleinem 50 kW/h-Akku. Anbieter ist das Autohaus König aus Berlin, das in mehreren Bundesländern insgesamt 50 Filialen unterhält. "Wir haben 200 Fahrzeuge kurzfristig am Lager", sagt Wolfgang Huber, zuständiger Verkaufsleiter für den Bereich Elektrofahrzeuge.