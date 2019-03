Leasing ohne Schufa

Leasing ist eine attraktive Finanzierungsalternative. Man bekommt vom Leasinggeber ein Auto, nutzt dieses für einen festgelegten Zeitraum und zahlt dafür monatliche Raten. Für den Abschluss eines Leasingvertrages spielt die Schufa-Auskunft eine wichtige Rolle. Zwar herrscht in Deutschland Vertragsfreiheit und jedes Unternehmen kann frei entscheiden, mit wem es einen Vertrag abschließen möchte.Dennoch fließt neben Informationen wie beispielsweise dem Einkommen, Arbeitsverhältnis oder dem Vermögen, eben auch die Schufa-Auskunft in die Entscheidung. So können negative Schufa-Einträge mitunter zur Ablehnung eines Vertrages führen. Besonders beim typischen Herstellerleasing wird es mit einer negativen Schufa schwierig, eine Zusage zu bekommen.