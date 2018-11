Autokredit-Vergleich Ein Service von Top-Konditionen für Ihr neues Auto Wunschbetrag Laufzeit 12 Monate 24 Monate 36 Monate 48 Monate 60 Monate 72 Monate 84 Monate 96 Monate 108 Monate 120 Monate 20 Beispiele: Das kostet Leasing zur Galerie Immer ein topaktuelles Auto fahren und dabei dank niedriger Raten finanziell flexibel bleiben – das macht Leasing auch für Privatpersonen interessant. Unbestritten ist Leasen, das übrigens VW im Jahr 1966 aus den USA nach Deutschland importierte, praktisch. Denn der Autofahrer zahlt nur für die Nutzung des Wagens, muss keine große Anschaffungsinvestition tätigen, trägt den Wertverlust und legt was für den Gewinn der Leasinggesellschaft dazu – und am Ende der Laufzeit steigt er in ein neues Modell um.So fährt er immer einen jungen Wagen, dessen Reparaturen weitgehend auf Garantie oder Kulanz gehen. Weiteres Plus: Der Fahrer muss sich am Ende nicht um den Verkauf eines Gebrauchten sorgen, der bei vollen Höfen und leeren Kassen Zeit, Geld und Nerven kosten kann. Leasing ist also bequem. In der Bildergalerie finden Sie 20 Berechnungsbeispiele, welche Kosten beim Leasing anfallen.

Beim Restwertleasing wird nicht festgehalten, wie viele Kilometer gefahren werden, sondern bereits zu Beginn der Vertragslaufzeit der Wert festgelegt, den der Pkw bei der Rückgabe noch haben soll. Je höher dieser Restwert, desto niedriger die monatlichen Raten. Bei der Rückgabe des Autos ermittelt ein Gutachter dann den Wert. Und auch hier bekommt der Leasingnehmer Geld zurück, wenn der Wert höher ist als vertraglich vereinbart. Dies geschieht jedoch in den seltensten Fällen. Meist schätzt der Gutachter den Restwert geringer als die vertraglich vereinbarte Summe und die Differenz wird als Nachzahlung fällig. Dies ist das Restwertrisiko. Verglichen mit dem Kilometerleasing beinhaltet das Restwertleasing aber unvorhersehbare Risiken. Denn die Marktlage während der Leasingdauer kann sich durch Imageverlust eines Herstellers, Fahrverbote, politische Entscheidungen oder zahlreiche andere Faktoren ändern und dadurch den kalkulierten Restwert beeinflussen.

Hier gibt es weiterführende Informationen zum Restwertleasing und Kilometerleasing sowie auch deren Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist zwischen zwei Varianten zu unterscheiden: dem Kilometer- sowie dem Restwertleasing. Beim Kilometerleasing wird bereits bei der Unterzeichnung des Leasingvertrages eine Obergrenze von gefahrenen Kilometern festgelegt. Wird bei der Rückgabe des Autos eine höhere Fahrleistung festgestellt, sind die Mehrkilometer nachzuzahlen. Bei einer geringeren Laufleistung werden die Minderkilometer erstattet. So weiß der Kunde, welche zusätzlichen Kosten ihn am Ende erwarten. Die meisten Verträge enthalten eine gewisse Toleranz bei Abweichungen. Diese beträgt in der Regel 2500 Kilometer und gilt für Mehr- sowie auch Minderkilometer. Das heißt, dass Überschreitung in diesem Rahmen keine zusätzlichen Kosten für den Kunden bedeutet. Der Vorteil des Kilometerleasings für gewerbliche sowie auch für private Kunden ist, dass es kein großes Kostenrisiko bereithält.

Vor- und Nachteile vom Pkw-Leasing

Vor- und Nachteile vom Pkw-Leasing Vorteile für Privatpersonen • Moderate Monatsraten • Kurze Laufzeiten (zwischen 12 Monaten und vier Jahren) • Kein Eigenkapital nötig, Liquidität bleibt erhalten • Planungssicherheit, da vereinbarte Kosten über die gesamte Laufzeit stabil bleiben • Bei Neuwagen-Leasing: Nutzung eines neuen Autos samt moderner Ausstattung/Technik • Keine unkalkulierbaren Kosten für Verschleißreparaturen • Wahlfreiheit: Rückgabe oder Kauf • Beim Kilometerleasing: Kein Restwertrisiko Für gewerbliche Leasingnehmer kommen noch diese Vorteile hinzu: • Steuervorteil (Leasingraten sind als Betriebsausgaben komplett abzugsfähig) • Bilanzneutralität (Leasing-Fahrzeuge werden nicht in der Bilanz des Leasingnehmers aufgeführt) • Zusatzleistungen: Diverse Zusatzdienstleistungen können vereinbart werden (bspw. regelmäßige Wartungen oder Versicherungen) Nachteile • Kein Neuwagenkauf (Nur wenn der Wagen am Ende der Laufzeit übernommen wird) • Restwertrisiko bei Restwertleasing-Variante • Keine Kündigungsoption (Leasing-Laufzeiten sind zwar kurz, dafür kann meist nicht vorher gekündigt werden) • Bei Neuwagen-Leasing: Vollkaskoversicherung ist obligatorisch • Vertragswerkstatt verpflichtend bei Neuwagen • Nachzahlung für größere Beschädigungen • Nachzahlung bei Überschreitung der Laufleistung

• Privatleasing ist interessant für Menschen, die kein Auto kaufen wollen. Sie können so einen Wagen fahren und dabei monatlich in der Regel weniger zahlen als bei einer Finanzierung. Nach Ende der Leasingphase können sie auf ein neueres Modell umsteigen.

• Die Gesamtkosten beim Leasing setzen sich zusammen aus der Sonderzahlung und den monatlichen Raten. Die Rate kann werbewirksam ganz klein ausfallen, wenn die Sonderzahlung entsprechend hoch ist. Nur addiert ergeben sich die echten Gesamtkosten.

• Beim Kilometerleasing berechnet sich die Höhe der monatlichen Rate aus dem Wert des Autos abzüglich der Sonderzahlung auf der einen Seite und den im Leasingzeitraum gefahrenen Kilometern auf der anderen.

• Was der einzelne Kilometer beim Kilometerleasing kostet, ist abhängig davon, wie viele Kilometer das entsprechende Modell im Laufe seines Lebens durchschnittlich fährt. Je langlebiger das Auto, desto geringer der relative Preis für den gefahrenen Kilometer.

• Beim Restwertleasing berechnet sich die Monatsrate aus dem Wert des Autos abzüglich Restwert und Sonderzahlung. Die Summe verteilt sich gleichmäßig auf den Leasingzeitraum. Je höher der Restwert, desto niedriger die Monatsrate. Ist der tatsächliche Restwert am Ende allerdings geringer als vereinbart, zahlt man nach. Manchmal wird der Restwert eher hoch angesetzt, um die Monatsraten niedrig zu halten.

Vollkaskoversicherung und genaue Einhaltung der Inspektionstermine in der Markenwerkstatt sind Pflicht. Freie Werkstattwahl und die Freiheit, einen Kratzer einfach Kratzer sein zu lassen, haben Leasingnehmer im Gegensatz zu Eigentümern nicht.• Bietet die Leasinggesellschaft Service-Pakete an, etwa inklusive Kfz-Versicherung , sollte man die mit seiner eigenen Versicherung vergleichen. Rundum sorglos ist zwar bequem, kostet aber meist Aufschlag.

Leasing von A bis Z

Andienungsrecht: Wird im Leasingvertrag ein Andienungsrecht vereinbart, hat der Leasinggeber bei Ablauf des Vertrages das Recht, dem Leasingnehmer das Fahrzeug zum vereinbarten Restwert zu verkaufen. Der Leasingnehmer ist dabei zum Kauf verpflichtet. Er dagegen hat seinerseits kein Recht, das Fahrzeug auf eigenen Wunsch zu übernehmen, wenn der Leasinggeber dies ablehnt. Diese Klausel sollte also vermieden werden.



Anzahlung: Irreführender Ausdruck für die Sonderzahlung oder Leasingsonderzahlung. Da das Fahrzeug beim Leasing nicht erworben wird, handelt es sich bei der Sonderzahlung nicht um eine Anzahlung im eigentlichen Sinn.



Bilanzneutralität: Das geleaste Fahrzeug wird nicht in der Bilanz des Leasingnehmers aufgeführt da er nicht der Eigentümer des Pkws ist.



Bonitätsprüfung: Prüfung durch die Bank, ob der Leasingnehmer seine Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich erfüllen kann.