Neben passendem Werkzeug ist gutes Licht der Schlüssel zum erfolgreichen Schrauben. Denn richtig reparieren kann nur, wer alle Mängel in den Tiefen des Motorraums erkennt. Hobbyschrauber greifen dabei gern zu LED-Werkstattlampen, da sie sehr helles Licht bieten und vielseitig einsetzbar sind – und das sogar ohne Steckdose: in der Einzelgarage, am Tiefgaragenstellplatz oder unterwegs bei einer Panne. Zudem sind sie stabiler als andere Lichtquellen mit dünnen Glühwendeln oder zerbrechlichen Neonröhren. Wir haben 14 Leuchten getestet – vom Billigprodukt aus dem Baumarkt bis zur über 90 Euro teuren LED-Technik aus dem Zubehörhandel.

JMP Akku LED Handlampe JMP Akku LED Handlampe sehr gut breite, homogene Ausleuchtung

gute Helligkeit

vernünftiger Preis Preis 36,10 €



Die JMP Akku LED Handlampe lässt sich prima positionieren und hat keinen Schnickschnack. Sie liefert eine breite, homogene Ausleuchtung bei guter Helligkeit zu einem vernünftigen Preis. Im Test erreichte die JMP-Lampe 5 von 5 Punkten und damit die Note sehr gut.

Obi Arbeitsleuchte 20+3 Obi Arbeitsleuchte 20+3 gut saubere Ausleuchtung

kompakte Bauform

sehr günstiger Preis Preis 5,99 €



Günstiges und durchaus brauchbares Produkt, saubere Ausleuchtung und kompakte Bauform. Der Magnet am Standfuß könnte aber stärker und vor allem besser verklebt sein. Im Test erreichte die Obi-Lampe 4 von 5 Punkten und damit die Note gut.

Die wichtigsten Testkriterien waren Helligkeit, Ausleuchtung und Handhabung. In einem abgedunkelten Raum betrug die Entfernung der Leuchttests jeweils 100 Zentimeter. Die Helligkeit wurde mit einem digitalen Luxmeter (Voltcraft MS-1500) gemessen. Danach haben wir die Ausleuchtung der Lampenauf einer Wandfläche von 360 mal 230 Zentimetern miteinander verglichen sowie das Handling beim Arbeiten am Auto geprüft.



Neben der Helligkeit sind vor allem die Leuchtdauer und die Verteilung des Lichts wichtig. Die Geräte von JMP und Ryobi leuchten große Flächen gleichmäßig und hell aus. Das erhöht den Komfort beim Schrauben, weil die Lampe nicht ständig wieder neu platziert und ausgerichtet werden muss. Genauso wichtig ist aber auch, dass sich die Leuchte optimal am Einsatzort befestigen lässt. Beim Basteln im Motorraum hängen die Lampen idealerweise an der Haube. Da die meisten Autos aus Blech bestehen, sind Magneten überaus praktisch. Darüber hinaus bieten viele Modelle noch dreh- und schwenkbare Haken zur Befestigung am Fahrzeug.

Einige Leuchten verblüffen mit coolen Gimmicks: Im Pannenfall sorgt ein Blinklicht, wie das vom LED Flood Light, für Aufmerksamkeit bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Auch nett: Das Philips-Gerät verfügt über UV-Licht zum Aufspüren von Lecks in Klimaanlagen. Stirnlampen scheinen eher Notlösungen zu sein, da das getestete Modell einen zu kleinen Fokus bei nur mäßiger Helligkeit bietet. Als Blender erweisen sich die schwachen Lampen von A.T.U und Brennenstuhl: Sie bringen kaum Licht ins Dunkel.

Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Das wusste bereits Goethe. Schon für wenig Geld gibt es helle Gesellen mit reichlich Strahlkraft. Das ist aber noch nicht alles. Denn beim Schrauben kommt es auch auf gute Befestigungslösungen an.

