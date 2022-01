Eine Reise zurück in die 1950er-Jahre: Der Lego Pick-up-Truck ähnelt zwar dem Ford F-100 aus der Zeit, ist aber keinem realen Vorbild nachempfunden.

Der Zusammenbau der 1677 Teile bringt viel Spaß mit sich, einige Steine müssen mit Stickern beklebt werden. In rund vier Stunden entsteht ein hübsches, 33 Zentimeter langes Modell, das mehr zum Schauen als zum Spielen geeignet ist. Coole Details wie die Zahnrad-Lenkung, das schön gestaltete Cockpit und der V8-Motor stechen hervor. Nett: das saisonale Zubehör, wie etwa der Adventskranz für den Winter. Beim Preis von 129,99 Euro sind leichte Farbfehler allerdings ärgerlich, so stechen einige Karosserieteile in einem anderen rot hervor.