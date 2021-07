Der Innenraum wartet mit zu öffnenden Schränken, Kühlschrank, Spüle, Bett und Tisch auf. ©LEGO Group

Diedes T2 betragenDamit ist er praktisch gleich groß wie der T1, was sich gut macht in der Vitrine. Während Lego beim T1 auf die Farbe Rot setzt, kommt der T2 in Hellblau. Form und Details wie das Ersatzrad am Bug lassen ihn sofort als T2 erkennen. Wie das große Vorbild verfügt auch das Modell über eineine Schiebetür und einen Innenraum mit Schränken, Kühlschrank, Spülbecken und Bett. Zwei Liegestühle und ein Surfbrett lassen Strandfeeling aufkommen.