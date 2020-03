Stylishe BMW 5er-Alternative von Lexus

er Lexus GS 450h ist in Deutschland eine seltene Erscheinung. DabeiAls Gebrauchter stimmt auch der Preis: Dieses Ersthand-Exemplar aus dem Baujahr 2016 steht für unter 34.000 Euro zum Verkauf!

Der Innenraum desist gediegen und verwöhnt mit guter Verarbeitung und Ausstattung.Rückfahrkamera, Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistent tragen zum stressfreien Fahren bei. LED-Scheinwerfer, Sprachsteuerung, eine elektrische Heckklappe und das Navigationssystem machen das Leben mit diesemnoch angenehmer. Gleiches gilt für den Hybrid-Antrieb.Die beschleunigen den Japaner bei Bedarf in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, seine Domäne liegt aber im gemütlichen Gleiten.Der Verbrauch liegt lautbei durchschnittlich 5,9 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Auch dengibt es übrigens als Hybrid. Imarbeitet statt eines V6 aber nur ein Zweiliter-Vierzylinder, die Systemleistung beträgt dort 252 PS.

Die Kilometerleistung sieht man dem GS-Innenraum kaum an, nur das Lenkrad wirkt leicht speckig.

Der Kühlergrill macht Eindruck und muss sich auch vor modernen Audi-Pendants nicht verstecken.

Die Optik desist natürlich Geschmackssache. Das Auto fällt mit großem Kühlergrill und Blitz-förmigen Tagfahrleuchten aber auf jeden Fall auf.Der einzige Vorbesitzer ist den88.852 Kilometer gefahren. Die Limousine ist laut Inserat scheckheftgepflegt. Gebrauchte BMW 530e mit schwächerem Antrieb sind zwar meist weniger gelaufen, kosten in der Regel aber auch deutlich mehr. Wer auffallen möchte, und den 5er-Luxus zum günstigeren Tarif will, findet in diesem Lexus GS 450h ein interessantes Angebot!