Nach drei Studien 2005, 2007 und 2008 und der Undercover-Teilnahme von Akio Toyoda höchstpersönlich in einem LFA-Prototyp beim 24h-Rennen am Nürburgring 2009 kam der Serien-LFA im Sommer 2010 in die AUO BILD SPORTSCARS-Redaktion. Gerade rechtzeitig, um sich mit sechs anderen Hochkarätern auf der Nordschleife zu messen.