Eines der wenigen Extras: Die Lackierung in Auroragelb für den RC 300h F Sport. Kostenpunkt: Kein Aufpreis.

Je nach Blickwinkel ein weiterer Minuspunkt: Aktuelle Modelle lassen sich mit Extras geradezu vollbomben. So kann ein Audi A5 Coupé 3.0 TDI mitim Wert von knapp 45.000 Euro ausgestattet werden und kostet mal eben über 100.000 Euro. Wie es besser geht, zeigtseit Jahren! Die japanische Edelmarke hat gerade das Facelift des A5-Konkurrentenpräsentiert und der Blick in die Aufpreisliste überrascht. Statt zahlreicher Pakete und unendlich vieler Extras gibt es den RC 300h denBasis, Luxury Line und F Sport. Dazu können Kunden ganze drei (!) Extras ankreuzen. Zur Wahl stehen ein Glasschiebedach (1100 Euro), ein Mark Levinson-Soundsystem (1200 Euro) und eine von acht Metallic-Lackierungen (850 Euro) – das wars, mehr Auswahl gibt es nicht.und so weiter sind in den Ausstattungen F Sport und Luxury Line serienmäßig und für dasnicht lieferbar. So dauert die Konfiguration eines Lexus RC maximal drei Minuten. Positiver Nebeneffekt: Ein vollausgestatteter Lexus RC 300h kostet maximal 60.900 Euro.