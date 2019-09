Lichtcheck am Auto

itte, liebe Autofahrer, achtet auf eine funktionierende Beleuchtung! Klingt logisch, ist aber bei einem Drittel der Pkw auf unseren Straßen nicht der Fall. Falsch eingestellte Scheinwerfer oder nicht funktionierendes Licht sind ein großes Sicherheitsrisiko. 2018 hatten gut 33 Prozent der geprüften Pkw Mängel an der Beleuchtung. Eine defekte Lampe erkennt selbst der Laie, das Prüfen der Scheinwerfereinstellung ist aber ein Job für den Werkstatt-Profi.

Aus diesem Grund sorgt seit 1956 der Licht-Test für mehr Sicherheit auf unseren Straßen. Die Aktion des Zentralverbands Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW) wird traditionell im Oktober veranstaltet und von AUTO BILD unterstützt. Rund 37.000 Kfz-Meisterbetriebe nehmen bundesweit an der großen Sicherheitsaktion teil. Das Beste: Die Prüfung der analogen Lichtanlage ist gratis – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid im Wert von 44.990 Euro (siehe weiter unten). Die Prüfung bei den Licht-Profis des ZDK beinhaltet acht Punkte. Kleine Mängel werden oft sofort und kostenlos behoben. Nur Ersatzteile und umfangreichere Arbeiten müssen bezahlt werden.

Ein Trio für mehr Verkehrssicherheit: DVW-Präsident Kurt Bodewig, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und ZDK-Präsident Jürgen Karpinski (v. l.)

Wie wichtig die Prüfung in einem Kfz-Meisterbetrieb ist, erklärt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski: "In Zeiten von LED , Laser und intelligenten Lichtfunktionen ist der Licht-Test keine Sache mehr von Minuten und nur mit modernster Technik und Fachwissen möglich." Nach bestandener Prüfung gibt es die offizielle Licht-Test-Plakette. Mitmachen und den neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid gewinnen kann jeder, der den in den teilnehmenden Betrieben ausliegenden Flyer ausfüllt oder die Fragen im Oktober online auf www.licht-test.de beantwortet. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktion. Jetzt kann die dunkle Jahreszeit kommen. Mit Ihrer funktionierenden Lichtanlage sind Sie perfekt vorbereitet und leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr