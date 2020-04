as sich aus einem ausgemusterten Militär-Fahrzeuge alles machen lässt, zeigt Lorinser Classic: Der Tuning- und Oldtimerspezialist hat auf Basis des Puch G ein praktisches Wohnmobil aufgebaut, das nun für 69.000 Euro zum Verkauf steht.

Der Puch G von 1993 wurde von Lorinser umfangreich überarbeitet und ist nun bereit für Exkursionen. ©Lorinser Classic

Lorinser Classic hat bereits Erfahrung mit dem Puch G-Umbau. Viele Fahrzeuge aus Schweizer Armeebeständen hat der Tuner und Mercedes-Benz-Spezialist aus Waiblingen bereits verwandelt. Aufgrund der enormen Nachfrage wurde nun der Puch 230 GE mit Hardtop aus dem Jahr 1993 zum Expeditions-Wohnmobil gemacht. Technisch ist er für Wege abseits asphaltierter Straßen gut vorbereitet:Der Motor , der bislang lediglich 88.000 Kilometer gelaufen ist, soll sich in einem guten Zustand befinden. Lorinser hat jedoch viel am Geländegänger geändert. Unter anderem den Unterboden konserviert, die Sitze erneuert sowie eine Anhängerkupplung, LED-Scheinwerfer und eine Spurverbreiterung angebracht und All-Terrain-Reifen von BF Goodrich samt Stahlfelgen montiert. Zudem wurde die Karosserie in einem matten Grüngrau lackiert.