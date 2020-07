Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Im Innenraum trägt die 20-Jahre-Edition Alcantara – auf den Sitzflächen sogar in Wagenfarbe.

In Deutschland ein Auto, das wohl nur Insider kennen und als puristischen Gegner des Porsche 718 Cayman GT4 auf dem Zettel haben. Um das zwanzigjährige Jubiläum gebührend zu feiern, legen die Briten eineauf!Kommen wir zunächst zur Optik des rennstreckentauglichen Mittelmotor-Sportlers. Diese lehnt sichan. So gibt es die 20th Anniversary-Edition (Basis: Exige Sport 410) in sechs Farbvarianten, drei davon sind Retro-Farben, die es auch auf dem S1-Exige gab:Hinzu kommen Gelb, Schwarz und Silber. Das Dach des Leichtgewichts (1110 Kilogramm) ist in Wagenfarbe lackiert, genau wie die seitlichen Lufteinlässe und der Heckflügel. Vor den Hinterrädern schützt schwarzer Steinschlagschutz den Lack . Kleine Aufkleber des Exige S1 auf dem vorderen Kotflügel und auf der Heckschürze. Frontsplitter und Diffusor sind aus Carbon Das Schaltgestänge der Sechsgang-Handschaltung ist zu den Seiten offen und einsehbar. Beim Jubiläumsmodell haben die Briten zusätzlich viel farbiges Alcatara gespannt – angepasst an die Außenfarbe. Dazu gibt es natürlich spezielle Jubiläums-Stickereien im Wildleder-Imitat. Standardmäßig ist das Alcantara-Lenkrad verbaut.