(dpa/cj) In der Region Ingolstadt wird die Vision von fliegenden Autos aus dem Science-Fiction-Klassiker "Blade Runner" bald Realität – zumindest ein bisschen. Airbus will dort in den kommenden Monaten Lufttaxis testen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen das Ende des größten Passagierjets der Welt, des A380, verkündet. Nun sieht der europäische Flugzeugbauer in den kleinen Fluggeräten eine Alternative zu fahrenden Taxis, Bussen und U-Bahnen, vor allem in Millionenstädten. Vor mehreren Hundert Interessierten stellt der Konzern am 11. März 2019 auf dem Ingolstädter Rathausplatz den CityAirbus im Original vor. Ingolstadt ist eine der Modellregionen der EU-Initiative Urban Air Mobility, mit der der Einsatz von Passagierdrohnen im städtischen Umfeld vorbereitet werden soll.

50 km Reichweite, 120 km/h Spitze

Zunächst wird der viersitzige, elektrisch betriebene Mini-Airbus mit vier Doppel-Rotoren Mitte 2019 auf einem Testgelände im benachbarten Manching zu Praxistests abheben. Flüge über bebautem Gebiet sind wegen fehlender Zulassung noch nicht möglich. Die neuen Fluggeräte sind dabei eher als Konkurrent zum Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr zu sehen als zum klassischen Luftverkehr. So hat der CityAirbus eine Reichweite von etwa 50 Kilometern und eine Spitzengeschwindigkeit von 120 km/h. Der CityAirbus wird nach Konzernangaben voraussichtlich nur auf festen Routen von einem definierten Punkt zum anderen unterwegs sein. Der Begriff "Lufttaxi" sei daher ein irreführender Begriff.

Scheuer: "Mehr Chancen als Risiken"