ie fälschten Ferrari und Lamborghini im großen Stil, verkauften die Repliken über soziale Netzwerke: Die Polizei hob kürzlich in Itajai im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina einen Autofälscher-Ring aus. In einer Garage fanden die Beamten eine illegale Werkstatt vor, in der originalgetreue Kopien von italienischen Luxusautos wieoderentworfen und hergestellt wurden. Bei der Razzia, die Spezialkräfte am 15. Juni durchführten, konnten laut Polizeiangaben zwei "Ferrari" und sechs "Lamborghini" sichergestellt werden. Wie Fotos zeigen, waren einige der Autos schon verkaufsfertig, andere noch in der Produktion. Neben den Fahrzeugen beschlagnahmten die Beamten auch etliche Werkzeuge, Gussformen und Bauteile wie aufwendig gefälschte Sitze oder Logos mit den Emblemen der italienischen Nobelmarken.