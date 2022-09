Der 10. Dezember 2020 war ein denkwürdiger Tag. Irgendwo auf einer Autobahn im Süden Deutschlands knackte um 17.37 Uhr der erste Dauertestwagen von AUTO BILD REISEMOBIL die magische 100.000-Kilometer-Marke.

Ein Malibu Van Charming 640 LE war das, erstmals zugelassen im Mai 2018, befeuert vom 150 PS starken 2,3-Liter-MultiJet-II-Diesel, lackiert in knalligem "New Batic Orange". Kurz darauf ging er zu einem ausführlichen Check bei der DEKRA, dann zurück in seine Heimat Aulendorf (die ganze Geschichte lesen Sie in der AUTO BILD REISEMOBIL 5/2021).

Zoom Mit einem Handgriff lässt sich die Sitzfläche aufklappen – ohne Abnehmen des Polsters. Ambientelicht und sorgsam verteilte Spots sorgen für stimmungsvolle Ausleuchtung.





Und jetzt, fast zwei Jahre später? Startet sein Nachfolger in den harten Dauertesteinsatz bei uns! Große Fußstapfen sind es, die er zu füllen hat. Immerhin: Zwei ordentliche Pluspunkte bringt er gleich zu Beginn ins Spiel.

Zum einen ist da sein komplett überarbeiteter Ausbau, der Zugewinne beim Wohnkomfort verspricht. Und zum anderen sein Basisfahrzeug. Der neue Fiat Ducato will endlich den Rückstand zur Konkurrenz aufgeholt haben, in Fahrassistenz, Bedienkomfort und Umweltschutz punkten. Bei Letzterem helfen ihm neue Motoren mit nun 2,2 Liter Hubraum und AdBlue-Abgasreinigung.

Zoom Zwei Dachhauben sorgen für ein luftiges Raumgefühl.





Das ist der Malibu Van

Ein Kastenwagen wie aus dem Bilderbuch. Seine drehbaren Vordersitze bilden zusammen mit Tisch und Rückbank eine Sitzgruppe, dahinter folgen Bad und zwei Längsbetten, an der Schiebetür steht der Küchenblock.

Mit 6,40 Meter Länge gehört er zu den größten Malibu Vans, die es in sage und schreibe 28 verschiedenen Versionen gibt – vom 5,40 Meter kurzen Querschläfer über den 6-Meter-Längsbetten-Kompakten bis zum 6,40 Meter langen Aufstelldach-Vierschläfer.

Zoom Eine große Schublade mit Abfalleimer ergänzt den Stauraum in der Truhe.





Um bei solcher Auswahl nicht die Orientierung zu verlieren, gilt folgende Grundregel: Die Modelle mit einem "K" in der Bezeichnung nutzen Kompressorkühlschränke, die in einem halbhohen Schrank rechts neben dem Küchenblock eingebaut sind.

Einzige Ausnahme ist hier der "first class two rooms", bei dem der Kompressorkühlschrank an der Stirnseite des Küchenblocks sitzt und so auch von außen zugänglich ist. Dadurch ergibt sich bei ihnen eine größere Arbeitsfläche und eine offene Blickachse durchs Fahrzeug.

FAHRZEUGDATEN Malibu Van Charming GT Skyview 640 LE Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ ungebremst Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung AUFBAU Abzweigung Abzweigung Außenmaterial Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Wandstärke Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Fenster Abzweigung Abzweigung Dachhauben Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Modell Toilette Abzweigung Abzweigung Sitzplätze/mit Dreipunkt-gurten Abzweigung Abzweigung Heizung Abzweigung Abzweigung Steckdosen 12 V/230 V/USB Abzweigung Abzweigung Leuchten Abzweigung Abzweigung Aufbaubatterie Abzweigung Abzweigung Frischwassertank Abzweigung Abzweigung Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat Abzweigung Abzweigung Grundpreis (mit Basismotor) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung MultiJet 3 160 Diesel/in Reihe/vier/vorn quer 2184 cm3 118 (160) bei 3500 380 bei 1500 152 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/75 R 16 CP Michelin Agilis Camping 90 l/Diesel + 19 l AdBlue 2500/750 kg 6358/2050/2590 mm 4035 mm je Stahlblech RTM+PU/RTM+PU/RTM 20/20/20 mm 4 8 Gas, 2 Flammen AES, 80/5 l Thetford C 260 4/4 Truma Combi 4 1/4/3 22 + Ambientelicht Gel, 12 V/80 Ah 100 l 92 l 2x 11 kg 62.370 Euro 80.165 Euro





Alle anderen Modelle nutzen Absorberkühlschränke, die je nach Fahrzeuglänge im Küchenblock oder einem Hochschrank hinter diesem eingebaut sind. ( Wohnmobil-Test: Im Malibu Van diversity geht es hoch hinaus

Auch beim Bad gibt es eine grundsätzliche Unterscheidung: Bei den Modellen mit einem "RB" in der Bezeichnung lässt sich die Badezimmertür wie ein Raumteiler in Richtung der Sitzgruppe schließen, wodurch der hintere Teil des Fahrzeugs separiert werden kann und dort ein Ankleidebereich entsteht.

Zoom Im Malibu findet man feste Matratzen auf Lattenrosten für erholsamen Schlaf und eine Stauraum-Stufe für den bequemen Zustieg.





Bei allen anderen Modellen schließt eine zweigeteilte, platzsparende Schiebetür das Bad. Zu diesen gehört unser Testwagen – ohne "K".

Das hat der Malibu Van

Sehr durchdachte neue Detaillösungen. So ist beispielsweise die Sitzfläche der Bank mit einem Handgriff aufklappbar, um den Stauraum (mit Schublade) darunter zu erreichen.

Im Bad wird zum Duschen nun ein Rollo statt der Klappwände vorgezogen. Der Vorratsschrank ist mit drei zusätzlichen Schubladen versehen, um besser Ordnung halten zu können.

Im Heckstauraum sorgt ein neuer herausnehmbarer Zwischenboden für sinnvolle Unterteilung.

So fährt der Malibu Van

Astrein! Die Modellpflege des Ducato ist ein echter Gewinn. Mit der neuen elektrischen Servolenkung hält beispielsweise serienmäßig der Seitenwindassistent Einzug, ein Abstandsregeltempomat ist nun optional, und auch das neue große Multimediasystem lässt sich prima bedienen und ablesen.

Zoom Maximaler Stauraum durch Entnahme von Trittstufe und Zwischenboden sowie Aufstellen der Einzelbetten.





Zudem ist ein Digitalcockpit verfügbar, in das auch Navihinweise eingeblendet werden können.

Bei alldem bleibt der Ducato ein sicherer Begleiter mit fix reagierendem ESP, starken Bremsen und guter Übersicht. Einzig die straffe Vorderachse neigt bei Bodenwellen zum Stuckern.