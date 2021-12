Wieso ist da vorher niemand draufgekommen? Das war die erste Frage, die uns durch den Kopf ging, als Aufbauhersteller auf die Idee kamen, Kastenwagen mit Aufstelldach anzubieten. Was bei kleinen Campervans funktioniert, kann doch bei einem großen Van nicht verkehrt sein. Mittlerweile ist dieses Schlafkonzept der Trend bei ausgebauten Ducato , Sprinter und Co.

family-for-4 (3990 Euro) im Katalog zu finden. Für die Saison 2022 haben die Aulendorfer außerdem eine neue Linie mit dem Namen diversity entwickelt, die eine freie Blickachse und noch mehr cleveren Stauraum verspricht. Bei Malibu ist das auf klappbare Dach mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen alsim Katalog zu finden. Für die Saison 2022 haben die Aulendorfer außerdem eineentwickelt, die eine freie Blickachse und noch mehr cleveren Stauraum verspricht.

Zoom Vorteil Schlafdach: zwei Schlafplätze (1,35 Meter mal 2 Meter) mehr, ohne Platz im Wohnraum einzubüßen.



Die kürzere Variante hat ein Quer- statt zwei Längsbetten

Das ist er: Mit 6,36 Meter Außenlänge der größte der beiden neuen diversity-Grundrisse. Die kürzere Variante misst sechs Meter und unterscheidet sich lediglich durch ein Quer- statt zwei Längsbetten im Heck. Kompliziert wird es wegen der zahlreichen Optionen in unserem GT skyview 640 LE K. Puh! Der kommt auf den ersten Blick mit dem klassischen und bewährten Grundriss aus Küchenzeile im Einstiegsbereich und Sitzgruppe und Bad auf der Fahrerseite daher. Plus zwei weiteren Schlafplätzen im großen Aufstelldach, das sich im vorderen Bereich komplett öffnen lässt. Das serienmäßige Interieur Cherry Classic ist typisch Malibu: Schrankfronten in hellem Holzdekor, gepaart mit weißen Elementen und einem Boden in Stäbchenoptik. Einer jungen Klientel wäre das Innendesign möglicherweise zu bieder, doch im Segment der Premiumkastenwagen, zu denen auch der Malibu Van diversity zählt, passt die klassische und unaufgeregte Optik gut ins Konzept. Mitder größte der beiden neuen diversity-Grundrisse. Die kürzere Variante misst sechs Meter und unterscheidet sich lediglich durch ein Quer- statt zwei Längsbetten im Heck. Kompliziert wird es wegen der zahlreichen Optionen in unserem Wohnmobil bei der Modellbezeichnung: Malibu Van family-for-4skyview 640 LE K. Puh! Der kommt auf den ersten Blick mit demaus Küchenzeile im Einstiegsbereich und Sitzgruppe und Bad auf der Fahrerseite daher. Plus, das sich im vorderen Bereich komplett öffnen lässt. Das serienmäßige Interieurist typisch Malibu: Schrankfronten in hellem Holzdekor, gepaart mit weißen Elementen und einem Boden in Stäbchenoptik. Einer jungen Klientel wäre das Innendesign möglicherweise zu bieder, doch im Segment der Premiumkastenwagen, zu denen auch der Malibu Van diversity zählt, passt die klassische und unaufgeregte Optik gut ins Konzept.

Zoom Ablage und Erweiterung machen die Küche flexibel. Die Küchenschränke sind praktisch aufgeteilt und bieten viel Platz.



Die Küche wächst zur XXL-Zeile

Was besonders auffällt: Die freie Blickachse durchs Fahrzeug. Erreicht wird dieser Effekt, indem der hohe Kleiderschrank nicht wie gewohnt Teil des Küchenblocks ist, sondern sich unter dem Fußteil des Bettes auf der Beifahrerseite versteckt. Eine Klappe mit Gasdruckfedern sorgt für eine komfortable Nutzung. Die Küche wächst dagegen zur XXL-Zeile an.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand – Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Dach L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/inkl. Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Basispreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung MultiJet II 140 103 kW (140 PS) bei 3600/min 2287 cm3 350 Nm bei 1400/min 100 km/h (über 3,5 t) Neunstufen-Automatik/Vorderrad 75 l/Diesel 6358/2050/2660 mm 4035 mm – 225/75 R 16 C 3076/924 kg 2500/750 kg Stahlblech 2000 x 1350 mm 2020 x 900/1890 x 1020 mm 84/6 l 2 Flammen 80 Ah v100/92 l 2 x 11 kg/Truma Combi 4 52.050 Euro 70.740 Euro

Über dem Kühlschrank befinden sich nun eine weitere Arbeitsfläche sowie ein flacher Schrank für noch mehr Stauraum. Auch im Badezimmer sind die Malibu-Entwickler kreativ geworden. Das Flexibad mit schwenkbarer Toilette und zweiteiliger Schiebewand ist zwar keine Neuentwicklung für den diversity, doch nach wie vor eine clevere und platzsparende Lösung.

Souverän und sehr leise unterwegs im Van diversity



Das hat er: Alles, was zum Campen nötig ist. Teuer wird es wie gewohnt bei den Extrawünschen im Ducato-Cockpit. Dazu gehören in unserem Fall das Automatikgetriebe (3790 Euro), die Auflastung (1290 Euro), 16-Zoll-Alufelgen (790 Euro), ein Multimediasystem (560 Euro), die Lackierung in Aluminiumgrau (990 Euro) sowie das Chassis-Paket samt Ladebooster, 90-Liter-Tank und Alles, was zum Campen nötig ist.. Dazu gehören in unserem Fall das Automatikgetriebe (3790 Euro), die Auflastung (1290 Euro), 16-Zoll-Alufelgen (790 Euro), ein Multimediasystem (560 Euro), die Lackierung in Aluminiumgrau (990 Euro) sowie das Chassis-Paket samt Ladebooster, 90-Liter-Tank und Einparkhilfen im Heck (2290 Euro). Hinzu kommen das Aufbau-Paket (1140 Euro) und Bullaugen (490 Euro).

Zoom Der hochwertige Ausbau verhält sich während der Fahrt angenehm ruhig.

So fährt er: Nicht nur so souverän, wie wir es vom 140-PS-Ducato (950 Euro) mit geschmeidiger Automatik gewohnt sind, sondern auch sehr, sehr leise. Das spricht für den hochwertigen Ausbau. Das 105 Kilo schwere Aufbaudach ist nur auf der Waage zu spüren. Allerdings fuhr unser Testwagen noch auf dem alten Serie-7-Italiener. Die finalen Serienfahrzeuge werden auf dem neuen Ducato an die Kunden ausgeliefert.