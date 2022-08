Alles wie immer möchte man meinen, wenn man den Malibu first class two rooms betritt. Den beliebten Grundriss 640 LE führt der Reisemobilhersteller aus Aulendorf schon länger im Programm.



Auf 6,36 Meter Fahrzeuglänge gibt es einen Grundriss mit großem Bad, Sitzgruppe und zwei Längsbetten im Heck. Beim Einsteigen fällt gleich die offene Sichtachse auf. ( Wohnmobil-Test: Im Malibu Van diversity geht es hoch hinaus

Kein Kühlschrank oder großer Kleiderschrank, der den Blick nach hinten versperrt. Das Innenraumkonzept wirkt dadurch luftiger und großzügiger.

Zoom Die Badtür samt Schwenkelement dient als Raumtrenner zum Wohnraum.





Nachteil dieses Konzepts: Man muss sich jedes Mal bücken oder hinknien, wenn man etwas aus dem an der Stirnseite des Küchenblocks eingebauten Kühlschrank holen möchte.

Malibu-Van-typisch große Anzahl Staufächer

Malibu-Van-typisch verfügt auch der first class two rooms nicht nur über eine große Anzahl Staufächer, sie sitzen auch an den richtigen Stellen und sind in der richtigen Größe vorhanden.

Zoom Zwei Längsbetten im Heck samt Sieben-Zonen-Matratzen aus Kaltschaum. Die Bullaugen kosten 500 Euro Aufpreis.





So befindet sich unter der Sitzgruppe mit dem drehbaren Fahrer- und Beifahrersitz ein Staufach im Doppelboden. Für die große Heckgarage samt hochklappbaren Lattenrosten bietet Malibu als Sonderausstattung einen Zwischenboden für 190 Euro extra an.

Zwischen Küche und Bett findet sich in dieser Ausstattungslinie ein Hochschrank, der universell nutzbar ist. Ebenfalls von Malibu bekannt und in der Praxis bewährt: die beiden Kleiderschränke mit Klappfunktion und Liftmechanismus unter den Fußenden der Betten.

Technische Daten Malibu Van first class two rooms 640 LE RB Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung MultiJet II 160 117 kW (160 PS) bei 3500 U/min 2287 cm3 400 Nm bei 150 U/min 6-Gang manuell/Vorderrad 90 l/Diesel 6358/2050/2590 mm 4035 mm / 225/75 R 16 C 2880/620 kg 2500/750 kg Stahlblech 2020 x 900/1890 x 1020 mm 84/6 l 2 Flammen 80 Ah 100/92 l 2x 11 kg/Truma Combi 4 ab 57.850 Euro 71.319 Euro



Apropos Betten: Mit Längen von 2,02 und 1,89 Metern eignet sich dieser Kastenwagen auch für größere Menschen. Die Serienausstattung umfasst zudem komfortable Sieben-Zonen-Matratzen aus Kaltschaum. Die vier Bullaugen im Fahrzeugheck kosten 500 Euro Aufpreis.

Einfach und clever



Was den first class two rooms von anderen Malibu-Vans unterscheidet, befindet sich zwischen Bad und Wohnbereich. Die Tür des XL-Flexibads dient nämlich samt Schwenkelement als Raumteiler.

Zoom Serienmäßig basiert der Malibu Van auf dem Fiat Ducato mit 120 PS. Wir fuhren die 160-PS-Motorisierung (3320 Euro extra).









So lassen sich Schlaf- und Badebereich vom Wohn- und Küchenbereich abtrennen. So einfach wie clever. Genauso wie der ausziehbare und in die Sitzbank integrierte Abfalleimer. Was mal wieder zeigt, dass Malibu-Vans nicht nur schön, sondern vor allem praktisch sind.