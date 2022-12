Darf es auch ein bisschen mehr sein? Die obligatorische Metzger-Frage hat man sich offenbar auch beim Wuppertaler BMW-Tuner Manhart Performance GmbH & Co KG gestellt. Dem mit 550 PS auch nicht gerade schwachbrüstigen Sondermodell BMW CSL, bereits werksseitig auf 1000 Exemplare limitiert, sattelte Manhart noch mal 152 Pferdestärke auf.

Also satte 702 PS bei 880 NM bringt der Manhart MH4 GTR II auf Basis des BMW CSL auf die Straße. Das klingt nach viel Fahrspaß. Die Buchstabenkombination GTR beschleunigt bei vielen Motorsport- und Tuningfans den Puls. Sie steht für "Gran Turismo Racing" und verspricht straßentaugliche Sportlichkeit mit viel Motorsport-Feeling.

BMW CSL G82 als Basis für den Manhart MH4 GTR II

Die Mehr-PS für den S58-Reihensechszylinder des GTR realisierte Manhart mittels der hauseigenen MHtronik. Hinzu kommt eine in vier 110-mm-Endrohren (mit Carbon-Ummantelung oder Keramik beschichtet) mündende Manhart-Edelstahl-Abgasanlage. Diese schließt wahlweise über "Downpipes Race" ohne Katalysatoren oder "Downpipes Sport" mit 300-Zellen-GESI-Katalysatoren an das Aggregat an.