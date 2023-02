JP Kraemer wollte eigentlich gar nicht ans Telefon gehen. Er saß abends zu Hause, baute Lego und wollte seine Ruhe haben, als das Handy klingelte. "Ich denk’ mir so, welcher Idiot ruft mich denn jetzt hier an – und geh nicht ran. Denn Till hat eine typische Autohandy-Nummer", erzählte er in seinem YouTube-Video.

Allerdings hatte ihn zuvor ein Bekannter gefragt, ob er gerne eine Rolle in dem Film " Manta Manta - Zwoter Teil" haben wolle. Auf Kraemers "Ja", erwiderte der Bekannte: "Dann geb ich dem Til Schweiger mal deine Nummer, der meldet sich dann".

Die typische Til-Schweiger-Stimme

Kraemer lässt der Anruf deshalb keine Ruhe, weshalb er zurückruft. "Und dann kommt die typische Til-Schweiger-Stimme durch dein Telefon", sagte er. Beide seien in dem Telefongespräch sofort "in der Rolle drin" gewesen, "nach nur zwei Minuten".

Per WhatsApp ging es weiter. "Das Geile ist, wenn du mit ihm so einen Film machst, ist, dass du eine Rolle mitbaust", sagte Kraemer "Es ist nicht so, dass er sagt: 'Hier: Sag das!'". Sondern Schweiger lasse auch mit sich reden.

Kraemer spielt leider sich selbst

Trotzdem ist JP Kraemer ganz grundsätzlich nicht komplett zufrieden mit seiner Rolle. Denn JP Kraemer ist JP Kraemer. "Ich bin in dem Film leider ich. Ich wäre gerne nicht ich. Das macht mir am meisten Spaß", sagt der Tuner, der in seinem Video auch kurz mit Schweiger telefoniert.

Zoom JP Kraemer und Til Schweiger.



Der 59-Jährige dreht im Moment den Guy-Ritchie-Film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Die Vorfreude auf den zweiten Teil des deutschen Kultfilms ist riesig bei ihm: "Der Film ist der Hammer geworden", sagte Schweiger und lobt seinen Schauspiel-Kollegen: "Du bist großartig in dem Film. Mega. Wirklich geil. Wir freuen uns alle auf den Start."

Deutsches "The Fast and the Furious"