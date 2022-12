Tina Ruland ist 56 Jahre alt, sieht man ihr nicht an. Sie ist immer noch so schön wie damals, also 1991, als ihr mit "Manta Manta" der Durchbruch gelang, sie lächelt immer noch so süß. Sie war 25 und die Frisöse Uschi, lange, blonde Locken, kurzes, pinkfarbenes Kleidchen. Til Schweiger mimte Manta-Fahrer Bertie, hautenges Unterhemd, verliebt ein bisschen in Uschi und ganz doll in seinen extrabreiten und ultratiefen Opel