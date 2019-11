Der GranTurismo wird in Turin weiter gebaut, ab 2020 als Elektroauto.

Das Ganze ist natürlich ein Hinweis darauf, dass der GranTurismo ab 2020 elektrisch fahren soll. Gebaut wird er dann aber in Turin. Dort entsteht das Modell übrigens bis dahin weiter als konventioneller Verbrenner mit V8 und 460 PS . Die Produktion endet also nicht komplett, sie wird nur verlagert. Und auch der Zusatz Zéda, den dieser GranTurismo trägt, hat einen tieferen Sinn.. Das letzte Auto nach zwölf Jahren Bauzeit bekommt also passenderweise den letzten Buchstaben des Alphabets. Ob das Einzelstück verkauft wird oder bei Maserati verbleibt, haben die Italiener noch nicht verraten. Jetzt steht erstmal der Umbau der Fabrik in Modena an, in den nächsten Jahren soll dort ein neuer Sportwagen entstehen.