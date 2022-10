Seit 2016 ist Maserati mit dem Levante im Segment der Luxus-Sport-SUV vertreten. Inzwischen wird das Modell wahlweise mit vier, sechs oder acht Zylindern angeboten, allesamt mit Super bzw. Super Plus befeuert. Beim Topmodell, dem Levante Trofeo, winken bis zu 580 Pferde. Aber auch die beiden "schwächeren" Modelle haben ihre Reize. So wie der 430 PS starke V6-Levante namens Modena.

Sechszylinder mit sportlichen Genen

Beim hier angebotenen Maserati Levante mit 430 PS starkem V6-Bi-Turbo-Benziner handelt es sich um vorkonfigurierte Modelle. Individuelle Anpassungen können an der Ausstattung also nicht mehr vorgenommen werden. Das Allrad-SUV hat einen Bruttolistenpreis von 144.883 Euro, darin enthalten sind optionale Extras (wie die Premium-Ledervollausstattung) im Wert von 18.862 Euro.

Wer sich für das günstigste Leasingmodell mit einer 48-monatigen Laufzeit und 10.000 Frei-Kilometern pro Jahr entscheidet, muss als Privatkunde mit Leasinggesamtkosten in Höhe von 44.519 Euro brutto (889 Euro mal 48 plus 1847 Euro, beides brutto) inklusive Überführung rechnen. Für gewerbliche Kunden fallen bei identischen Parametern Gesamtleasingkosten von mindestens 37.410,98 Euro netto an (747,06 Euro mal 48 plus 1552,10 Euro, beides netto).