Beim Levante handelt es sich um einen V6 in der Top-Ausstattung "GrandSport" mit 9900 Kilometer auf dem Tacho. Der Dreiliter-Twinturbo-Motor leistetund wird bei Ferrari in Handarbeit gebaut. In sechs Sekunden sprintet das Allrad-SUV auf 100 km/h, maximal sind laut Maseratidrin. Beim angegebenen Normverbrauch vondarf man aber getrost noch zwei bis drei Liter draufrechnen. Dafür verwöhnt der Maserati mit Annehmlichkeiten wie beheizbarem Lenkrad, Panoramadach, 360-Grad-Kamera und Matrix-LED-Scheinwerfer. Darüber hinaus ist der Levante trotz der Coupé-haft abfallender Dachlinie erstaunlich geräumig.

Der Neupreis für einen Levante V6 GranSport liegt beiIm Auto-Abo kann man ihn monatsweise genießen, ohne derart tief in die Tasche greifen zu müssen. Die günstigste Monatsrate von 601,90 Euro gilt für das kleinste Paket "XS" mit lediglich 200 Freikilometer, was natürlich in den wenigsten Fällen nutzergerecht sein dürfte. Deshalb bietet ViveLaCar noch weitere Pakete an. Maximal sind 2500 Kilometer für 1884,90 Euro im Monat möglich.Die Mindest-Abodauer beträgt drei Monate, wobei das Paket jeden Monat gewechselt werden kann.