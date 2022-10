Nicht nur, dass der Cielo ein Spider ist, der das Dach in 12 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h öffnen und schließen kann, die Polymer-Dispersed Liquid Crystal oder einfach PDLC-Technologie, ermöglicht es über einen Touch auf dem 10,25 Zoll-Screen in der Mittelkonsole, dass sich das Dach wie von Zauberhand verdunkelt oder transparent wird. Grund sind die sich in ihrer Struktur verändernden Kristalle.

Aber der eigentliche Himmel auf Erden ist für den, der sich dieses Supercar ab 216.000 Euro leisten kann, wenn er offen fährt. Die Blicke anderer Autofahrer oder die der Umstehenden am Eiskaffee sind dem Besitzer gewiss. Denn den Masserati-Designern ist es gelungen ein Auto auf die Räder zu stellen, dass wohl die italienische Art eines Muscel Cars ist. Anders als das Coupé sind die Schultern, also die Kotflügel am Heck drei Zentimeter weiter ausgestellt. Auf dem Rücken trägt der Bolide zwei Höcker, die den Trapezmuskeln eines Natural Bodybuilders gleichen.

Ohne Steroide am Start

Und genau das ist das Geheimnis des Italieners, bei aller Kraft, die er ausstrahlt, kommt er nicht so daher, als wäre er mit Steroiden und Anabolika vollgepumpt. Es gibt keine übermächtigen Spoiler oder andere die muskulösen Flächen zerstörenden aerodynamischen Beigaben. Braucht es nicht, es reichen Hühnchen und Reis, um die Traumfigur in einen Maßanzug zu stecken und ab 100 km/h einen Anpressdruck von 100 Kilogramm auf die Hinterachse zu gewährleisten.

Spaß mit Sport

Wer Spaß haben will, der dreht den großen Drehsteller in der sehr schmalen Mittelkonsole kurz nach rechts und landet in Sport. Die Dämpfer straffen sich und die Auslassventile öffnen nicht mehr bei 5000 U/min, sondern bereits bei 3500. Wer das Acht-Stufen-Dopplungsgetriebe arbeiten lässt, wird jetzt nur noch sechs Gänge nutzen. Sieben und Acht sind Overdrive-Stufen, die es nur beim Gleiten und wegen der Abgasvorgaben braucht. Und die sechs Stufen reichen. Die Automatik wuchtet sie in Millisekunden ohne Verzug hoch und runter, dass es eine Lust ist.