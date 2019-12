o jung und schon so erfolgreich! Der Mazda CX-3 ist erst seit 2015 auf dem MarktVon Januar bis Oktober 2019 wurden 15.272 Exemplare neu zugelassen. Im Oktober wollten laut Kraftfahrt-Bundesamt sogar mehr Neuwagenkäufer einen CX-3 (2400) als einen CX-5 (1316). Dabei ist er kein Raumwunder und für viele auch eher eine Kreuzung aus SUV und hochgebocktem Kleinwagen. Doch er bietet einiges, was der Konkurrenz fehlt und überzeugt zudem auch technisch. Worauf sollte man beim Gebrauchtwagenkauf achten?Der 4,27 Meter kurze CX-3 basiert auf der Plattform des kleineren Mazda2 (Länge: 4,06 m). Doch das Blechkleid unterscheidet sich vom Technikspender. Wie bei allen Modellen, die nach der hauseigenen Kodo-Designsprache gestaltet wurden, hat das kleine SUV eine lange Motorhaube mit dem typischen Mazda-Gesicht, kurze Überhänge und ansteigende Linien. Doch anders als beim Mazda2Auf der Rückbank wird es für drei Passagiere besonders an den Knien etwas eng. Auch nur mittelmäßig: Im Kofferraum lassen sich 350 Litern verstauen – das machen viele Konkurrenten besser. Vorn ist das Platzangebot jedoch gut. Unsere Empfehlung: Der optionale Totwinkel-Warner lohnt sich bei der dicken B-Säule und der eingeschränkten Sicht nach hinten definitiv.

Da es den CX-3 seit Juni 2015 gibt, stand für die frühen Modelle der erste Besuch beim TÜV an. Und hier gibt es wenig zu meckern. Technisch überzeugte der kleine Japaner.Damit schneidet das kleine SUV besser ab als der Mazda2, der zwar ebenfalls stets zu den besten Kleinwagen gehört, jedoch im Alter durch anfällige Lenkgelenke auffällt. Dies betrifft aber nur den von 2007 bis 2014 gebauten Mazda2 (Typ DE). Neu kostet der Mazda CX-3 aktuell 18.490 Euro. Dann in der ersten Ausstattungsstufe "Prime-Line" mit Stoffsitzen, einem 121-PS-Benziner und 16-Zoll-Stahlfelgen. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind gut ausgestattete Exemplare ab 14.000 Euro erhältlich. Wer also nicht zwingend einen Neuwagen sucht und diesen selbst konfigurieren will, wird mit einem CX-3 aus Vorbesitz glücklich.