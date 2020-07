Mazda CX-5 Facelift (2020): Vorstellung, SUV, Euro 6d

ie Sie sehen, sehen Sie nichts: Optisch gibt es beimnichts zu meckern, aber eben auch auf nichts hinzuweisen, was potenzielle Neukunden durch diebesonders ansprechen würde. Die kleinen Verbesserungen des beliebtenstecken halt unterm Blech und beziehen sich auf

Weniger ist mehr: Die beiden Vierzylinder-Benziner des CX-5 bekommen eine Zylinderabschaltung.

So bekommen die beidendes Tiguan-Konkurrenten mit der Modellpflege erstmals eine. Die reduziert nicht nur den Normverbrauch , sondern sorgt auch dafür, dass der Japaner ab sofort die besonders strengeschafft. Die beidensind, die(121 kW) beziehungsweise(143 kW) leisten. Wahlweise gibt es für siesowie Handschaltung oder Getriebeautomatik. Der Normverbrauch liegt je nach Triebwerk und Antriebsvariante zwischen 6,0 und 7,0 l/100 km. Für die meisten Kunden interessanter dürfte der ebensosein, den es in zwei Leistungsstufen gibt. Derleistet(110 kW) oder 184 PS (135 kW), wobei die Topvariante obligatorisch an Allradantrieb undgekoppelt ist. Der Verbrauch: 5,0 bis 5,6 Liter pro 100 Kilometer.