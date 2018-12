Mazda MX-5: 100.000-Kilometer-Dauertest

O

Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn längs Hubraum 1496 cm3 Leistung 96 kW (131 PS) bei 7000/min max. Drehmoment 150 Nm bei 4800/min Antrieb Hinterradantrieb/Sechsganggetriebe Leergewicht 1031 kg Zuladung 184 kg Kofferraum 130 l Spitze 204 km/h Verbrauch 6,0 l S (EU-Mix) Abgas CO2 139 g/km

b eine Liebe hält, zeigt sich erst im Alltag. Nicht im Frühling, wenn die Gefühle Karussell fahren, sondern im Herbst einer Beziehung. Wenn es morgens regnet, du mit einem Brummschädel aufwachst und auf dem Weg ins Büro nichts siehst außer der Gischt und einem Lkw-Auspuff – rechts auf Augenhöhe. So sieht nämlich die Kehrseite von Roadster-Glück aus. Und die kann die Liebe zum Mazda MX-5 genauso abtörnen wie das Zerlegen am Ende eines Dauertests! Wie würden also 100.000 Kilometer ausgehen? Mit Paartherapie oder Happy End?