Mazda2 (Typ DY): Gebrauchtwagen der Woche

J

Die Karosserie des Mazda2 ist speziell, dafür aber sehr funktionell.

e älter, desto besser: Was vielleicht beim Wein gilt, lässt sich von herkömmlichen Gebrauchtwagen nicht sagen. Je älter das Auto, desto mehr Probleme gibt es in der Regel. Beim Mazda2 sieht das jedoch anders aus. Obwohl die von 2003 bis 2007 gebaute erste Generation (Typ DY) bereits gehörig in die Jahre gekommen ist,Optisch gewinnt der erste Mazda2, der sich die Plattform mit der sechsten Generation des Ford Focus teilt, garantiert keinen Design-Preis. Anders als das aktuelle Modell, das in Japan 2014 zum schönsten Auto des Jahres gekürt wurde und auch hierzulande positiv aus dem asiatischen Kleinwagen-Allerlei hervorsticht, weil er nicht nur funktional, sondern auch ansehnlich ist, sieht der Typ DY aus wie ein kastenförmiger Minivan . Seine sachliche und eher langweilige Erscheinung bietet aber für ein Fahrzeug dieses SegmentsVorne und hinten wird es selbst für großgewachsene Personen auf langen Strecken nicht unangenehm. Der gut zugängliche Kofferraum bietet mit 270 Liter Volumen hingegen nur eine klassenübliche Größe. Wird die Rückbank umgelegt, finden allerdings bis zu 1044 Liter Platz. Praktisch: Da auch der Beifahrersitz umlegbar ist, können auch längere oder sperrige Gegenstände transportiert werden.