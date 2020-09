lle drei Generationen des Mazda6 haben im AUTO BILD-Dauertest gut oder sehr gut abgeschnitten.Insgesamt machen wenige Konkurrenten dem japanischen Schönling in Sachen Langzeitqualität was vor, gerade die Dieselversionen bieten viele Vorzüge. Doch obwohl er als Underdog gilt, ist dernicht gerade günstig, weder neu noch gebraucht. Dieser gebrauchte Mazda6 2.2 Skyactiv-D wurde im Dezember 2014 erstmals zugelassen und sollDer Wagen spulte bislang ordentliche 121.380 Kilometer ab. Das klingt zunächst recht viel, dürfte angesichts des Biturbo-Diesels unter der Haube aber kein größeres Problem darstellen.Dieserdürfte also noch lange Freude bereiten.

Der Auftritt des Mazda6 ist gelungen: Der Kombi wirkt sportlich-elegant und bietet ordentlich Platz.

Neben der schnittigen Optik punktet derauch mit inneren Werten.Das sorgt für flotte Fahrt bei wenig Verbrauch . Während Beschleunigung (0-100 km/h in 9,1 Sekunden) und Höchstgeschwindigkeit (211 km/h) schon ordentlich sind, ist der geringe Durst des knapp 1,5 Tonnen schweren Kombi wirklich bemerkenswert:. Zudem erfüllt der Diesel-bereits die Euro-6-Norm, was nicht viele seiner Altersgenossen von sich behaupten können. Im Innenraum setzt der Japaner auf klares, funktionales Design ohne viel Schnickschnack. So gehören Sitzheizung, Touchscreen-Display und Freisprecheinrichtung zu den Ausstattungs-Highlights. Dazu kommen diverse Assistenten, die dem Fahrer beim Ein- und Ausparken, beim Wechseln der Spur oder beim Bremsen in Gefahrensituationen unter die Arme greifen.(bei umgeklappter Rückbank).