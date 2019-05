Mit dem 620-PS-V8 im Bug beschleunigt der GT in schlanken 3,2 Sekunden auf Tempo 100.

Der vier Liter großemit dem internen Code "M840 TE" soll bei den Fahrleistungen Maßstäbe setzen und die anderen Vertreter des GT-Segments alt aussehen lassen. Die Leistung vontreibt den McLaren in, nach 9,5 Sekunden liegt Tempo 200 an. Maximal sind 320 km/h drin. Das erreichen die Ingenieure aus Woking mit einer hohen Verdichtung, schnell ansprechenden Turboladern und einem optimierten Ansaugtrakt. Die Auspuffanlage soll für einensorgen. Fahrdynamik und Komfort sind eine Sache, aber ein Grand Tourer zeichnet sich auch durch Geräumigkeit aus. Der McLaren GT hat: Das hintere hat ein Fassungsvermögen von 420 Litern, ins vordere passen 150 Liter. Zusammengenommen also 570 Liter – und damit auf dem Papier fünf Liter mehr als das Kofferraumvolumen des Audi A6 Avant (565 Liter). Während unter der vorderen Haube in dem tiefen Fach Trolleys und andere Koffer Platz finden, geht es im Heck aufgrund des Motors deutlich flacher zu. Dennoch sollen zwei Golftaschen locker reinpassen.