McLaren Senna: Supercar-Crash in München

n München hat der Besitzer eines nagelneuen McLaren Senna sein 1,2-Millionen-Euro-Supercar kurz nach der Auslieferung in eine Mauer gesetzt. Der Schaden an dem Wagen mit teurer Carbon-Karosse und weniger als 100 Kilometer auf dem Tacho ist beträchtlich, er wird auf 850.000 Euro geschätzt! Beide Airbags lösten bei dem Unfall aus, bei dem der 43-Jährige Unternehmer aus Grünwald offenbar die Kontrolle über den Supersportwagen (800 PS, in 2,8 Sekunden von 0 auf 100) verlor. Grund für den Crash soll ein Fahrfehler gewesen sein, die Polizei konnte keine Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit feststellen. Der McLaren-Fahrer kam bei dem Unfall unverletzt davon. Schnell kursierte ein Foto vom demolierten Auto auf Instagram.