ätsel um einen McLaren Senna , der in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) auf offener Straße in Flammen aufging: Wie der Fahrer, der Youtuber "Salomondrin", gegenüber US-Medien beteuerte, ging dem Feuer kein Unfall voraus. Bilder vom fast komplett ausgebrannten Supersportwagen (zu sehen im Video unten) unterstützen seine Aussage. Tatsächlich sind an der Karosserie keine Crash-Spuren zu erkennen, die Front des Senna ist nahezu unversehrt. Das Feuer entstand mit großer Wahrscheinlichkeit im Motorraum im Heck des Fahrzeugs und breitete sich Richtung Fahrerkabine aus, bis die Feuerwehr die Flammen stoppte. Wie und warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die beiden Insassen, "Salomondrin" (mit bürgerlichem Namen Alejandro Salomon) und ein Freund konnten sich rechtzeitig retten und blieben unverletzt.